Physisch besichert Wisdomtree startet Gold-ETP

Der ETF-Anbieter Wisdomtree lanciert den Wisdomtree Core Physical Gold (ISIN: DE000A3GNQ18). Der ETP notiert auf Xetra und ist physisch besichert. Die Verwaltungskosten liegen bei 0,15 Prozent.

Alexis Marinof, Europa-Chef von Wisdomtree, kommentiert die Fondsauflegung: „Der Wisdomtree Core Physical Gold wird durch physisches Gold besichert, das in Tresoren in London – dem liquidesten Goldmarkt der Welt – gelagert wird, und setzt sich zum Ziel, den höchsten Standard an verantwortungsvollem Gold anzubieten, der derzeit auf dem London Bullion Market verfügbar ist.“

Nitesh Shah, Research-Direktor bei Wisdomtree, fügt hinzu: „Gold kann in Portfolios mehrere Rollen übernehmen und hat, besonders in Zeiten bisher noch nie da gewesener geldpolitischer Lockerungen und Konjunkturprogramme, eine strategische Allokation in den Kernbeteiligungen eines Investors verdient.“