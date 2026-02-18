Wisdomtree lanciert einen ETF auf humanoide Roboter, Drohnen und autonome Systeme – und erschließt damit physische KI als neue Anlageklasse.

Es war Nvidia-Chef Jensen Huang, der auf der Technologiemesse CES Anfang 2026 einen Begriff in die Welt setzte, der seitdem durch die Finanzbranche hallt: „Physical AI“. Die Idee dahinter ist so simpel wie weitreichend – künstliche Intelligenz soll die Server-Räume verlassen und in die reale Welt einziehen. In Fabriken, Lagerhallen, Krankenhäusern und im Luftraum. Wisdomtree hat daraus nun ein börsengehandeltes Produkt gemacht.

Der Londoner ETF-Anbieter hat den Wisdomtree Physical AI, Humanoids and Drones ETF (Kürzel WPAI, ISIN: IE000LCKJ888) aufgelegt. Der Fonds ist seit dem Auflagetag an der Deutschen Börse Xetra, der Borsa Italiana, der Euronext Paris und der Schweizer Börse Six handelbar; das Listing an der Londoner Börse folgt am 19. Februar. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt 0,45 Prozent.

Fünf Kategorien, ein Thema

Der ETF bildet den Wisdomtree Physical AI Ucits Index ab, einen proprietären Index, der Unternehmen in fünf Segmenten zusammenfasst:

humanoide Robotik

Drohnen und autonome Mobilität

intelligente Fertigung (Fabriken der nächsten Generation)

Logistik- und Lieferkettenrobotik

neue Anwendungsfelder in Bereichen wie Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Bauwesen und Verteidigung

Jedes Segment erhält einen sogenannten Thematic Score, der dessen Gewicht im Gesamtindex bestimmt. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf humanoider Robotik sowie Drohnen und autonomer Mobilität. Einzelne Unternehmen werden zusätzlich anhand eines Relevancy Score bewertet – gemessen an technologischen Fähigkeiten, geistigem Eigentum, Unternehmensveröffentlichungen und, soweit vorhanden, am tatsächlichen Umsatzengagement im Bereich physische KI.

Pierre Debru, Leiter Research für Europa bei Wisdomtree, beschreibt die Herausforderung bei der Indexkonstruktion so: „Physische KI ist keine einzelne Branche, sondern ein schnell wachsendes Ökosystem, in dem Intelligenz in Maschinen eingebettet wird, die in der Realwirtschaft zum Einsatz kommen. Aus Sicht der Research stellt dies eine Herausforderung für Anleger dar, da sich der Wert auf mehrere Ebenen verteilt, von Hardware über Sensoren bis hin zu Software und autonomen Plattformen, und sich die langfristigen Gewinner noch herauskristallisieren müssen.“

Treiber der technologischen Entwicklung sind laut Wisdomtree Fortschritte bei der Effizienz von KI-Modellen, Edge-Computing-Hardware sowie spezialisierten Sensor- und Wahrnehmungssystemen. Diese ermöglichen es, Maschinen zunehmend autonom in industriellen und gewerblichen Umgebungen einzusetzen.

Der Index ist auf regelmäßige Neugewichtung ausgelegt, um das Engagement an die fortschreitende Marktreife des Themas anzupassen.

Ergänzung zum bestehenden KI-Angebot

Der WPAI ergänzt den bestehenden Wisdomtree Artificial Intelligence ETF (ISIN: IE00BDVPNG13), der aktuell ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar verwaltet. Wisdomtree verzeichnete im Jahr 2025 Nettomittelzuflüsse von 3,9 Milliarden US-Dollar in sein Gesamtproduktangebot. Das verwaltete Vermögen des Unternehmens beläuft sich damit auf 8,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Januar 2026). Weltweit verwaltet Wisdomtree rund 154,1 Milliarden US-Dollar.

Wie bei allen thematischen ETFs gilt: Das Segment ist jung, die Marktstrukturen sind noch im Fluss, und welche Unternehmen langfristig profitieren werden, ist offen. Anleger, die in den WPAI investieren, setzen auf ein Ökosystem – nicht auf einzelne Gewinner.