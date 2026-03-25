Der Wisdomtree Tech Megatrends ETF soll Anlegern Zugang zu technischen Innovationen verschaffen – über übliche Schwergewichte wie Apple oder Nvidia hinaus. Was dahinter steckt.

Die Gewichtung der glorreichen Sieben liegt bei 5,7 Prozent – gegenüber 33,8 Prozent im S&P 500 und 43 Prozent im Nasdaq 100.

Wisdomtree hat seinen Tech Megatrends ETF (ISIN: IE0007Z28IJ7) auf Xetra gelistet. Der Fonds verfolgt einen multithematischen Ansatz und soll Anlegern ein breiteres Engagement in technologischen Innovationen ermöglichen – mit bewusst geringerer Gewichtung der sogenannten glorreichen Sieben.

Drei Prozessebenen statt passiver Indexnachbildung

Der ETF basiert auf demselben Anlageansatz wie der bereits im Dezember 2023 aufgelegte Wisdomtree Megatrends ETF (ISIN: IE0000902GT6), beschränkt das Anlageuniversum jedoch auf Themen aus dem Cluster „Technologischer Wandel“. Der Investmentprozess gliedert sich in drei Ebenen:

Auf der ersten Ebene wählt das Unternehmen jährlich eine Reihe von Technologiethemen anhand qualitativer und quantitativer Kriterien aus. Maßgeblich sind dabei das langfristige Wachstumspotenzial eines Themas sowie dessen Diversifikationsbeitrag im Gesamtportfolio.

wählt das Unternehmen jährlich eine Reihe von Technologiethemen anhand qualitativer und quantitativer Kriterien aus. Maßgeblich sind dabei das langfristige Wachstumspotenzial eines Themas sowie dessen Diversifikationsbeitrag im Gesamtportfolio. Die zweite Ebene ermöglicht taktische Anpassungen: Vierteljährlich bewertet Wisdomtree die Dynamik jedes Themas und passt die Gewichtungen anhand eines eigens entwickelten Scores an – mit Multiplikatoren zwischen 0,5 und 1,5 gegenüber der strategischen Ausgangsallokation.

ermöglicht taktische Anpassungen: Vierteljährlich bewertet Wisdomtree die Dynamik jedes Themas und passt die Gewichtungen anhand eines eigens entwickelten Scores an – mit Multiplikatoren zwischen 0,5 und 1,5 gegenüber der strategischen Ausgangsallokation. Auf der dritten Ebene erfolgt die Aktienauswahl innerhalb der einzelnen Themen. Dabei werden laut Wisdomtree neben qualitativen Kriterien auch Kursmomentum-Faktoren berücksichtigt: Titel mit der schwächsten Kursentwicklung werden bei jedem vierteljährlichen Rebalancing aus den jeweiligen Körben entfernt.

Geringe Überschneidung mit gängigen Technologieindizes

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Ein zentrales Merkmal der Strategie ist der vergleichsweise geringe Anteil großer Technologiekonzerne. Laut Wisdomtree entfallen 71,3 Prozent der Portfoliogewichtung auf Large-Caps, 22,6 Prozent auf Mid-Caps und 6 Prozent auf Small-Caps. Die kombinierten Gewichtungen der glorreichen Sieben liegen bei 5,7 Prozent – gegenüber 33,8 Prozent im S&P 500 und 43 Prozent im Nasdaq 100.

Wisdomtree begründet diesen Ansatz damit, dass viele breit angelegte Technologie-Indizes heute von einer kleinen Gruppe von Mega-Cap-Titeln dominiert werden, während viele der strukturell interessantesten Chancen bei Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung zu finden seien.