Millionen Fachkräfte verlassen die Finanzbranche. Gleichzeitig investieren Banken und Asset Manager massiv in KI. Was dabei übersehen wird – und warum das zum Geschäftsrisiko wird.

Business-Risiko Wenn das Wissen in Rente geht – und die KI es nicht ersetzen kann

Wenn erfahrene Entscheider in den Ruhestand gehen, verschwindet oft auch ihr implizites Wissen.

Die Finanzbranche steht vor einer doppelten Transformation: einer demografischen und einer technologischen. Einerseits erreichen in den kommenden zehn bis zwölf Jahren Millionen Beschäftigte das Rentenalter. Andererseits investieren Banken und Asset Manager massiv in künstliche Intelligenz, um Entscheidungsprozesse zu automatisieren und zu skalieren, während regulatorische Rahmenwerke wie Dora die Anforderungen an Governance und Modellkontrolle verschärfen.

Diese Entwicklungen hängen enger zusammen, als es die aktuelle Debatte nahelegt. Denn wenn Erfahrungswissen verloren geht, während Entscheidungsprozesse automatisiert und regulatorisch anspruchsvoller werden, entsteht ein strukturelles Risiko: Institute verlieren nicht nur Personal, sondern Entscheidungslogik.

Finanzbranche verliert implizites Wissen

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind in Deutschland über acht Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 55 Jahre oder älter. Auch im Finanzsektor altert die Belegschaft sichtbar. Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes dokumentiert entsprechende Trends; in der Versicherungswirtschaft liegt das Durchschnittsalter im Innendienst bei über 45 Jahren (AGV Versicherungen, Personalstatistik 2024).

Diese Entwicklung ist für wissensintensive Organisationen besonders relevant. Denn zentrale Entscheidungsfunktionen in Banken – etwa in Kreditkomitees, im Firmenkundengeschäft oder in der Risikoanalyse – beruhen nicht allein auf formalisierten Regeln, sondern auf über Jahre gewachsener Erfahrung. Mit dem altersbedingten Ausscheiden dieser Fachkräfte verschwindet daher nicht nur Arbeitskraft, sondern implizites Wissen: jene Bewertungslogiken, die sich in Marktzyklen, Krisensituationen und komplexen Einzelfällen herausgebildet haben.

Die Forschung zum Relationship Lending zeigt, dass Kreditentscheidungen – insbesondere im Mittelstandssegment – wesentlich auf sogenannter „Soft Information“ beruhen, also qualitativen, beziehungsbasierten Einschätzungen, die sich nur begrenzt standardisieren lassen. Diese Informationen entstehen durch persönliche Interaktion, Marktkenntnis und historische Erfahrung. Sie sind oft personengebunden.

Ein vielbeachteter Fall aus den Niederlanden verdeutlichte die Verwundbarkeit im Fall solcher Wissenskonzentrationen: Bei der Sozialversicherungsbehörde SVB zeigte sich nach Problemen mit Cobol-Systemen, dass entscheidendes Systemwissen bereits mit in Rente gegangen war – pensionierte Spezialisten mussten zurückgeholt werden. Das Beispiel illustriert ein strukturelles Muster: Technisch stabile Systeme können organisatorisch fragil sein, wenn Wissen nicht institutionalisiert wurde.

KI skaliert nur vorhandene Logiken – nicht fehlende

Parallel zur demografischen Verschiebung nimmt der Einsatz von künstlicher Intelligenz im europäischen Bankensektor deutlich zu. Die Europäische Zentralbank berichtet für 2023 bis 2024 von einer wachsenden Zahl von Anwendungen in Kreditprüfung, Betrugserkennung und Prozessautomatisierung. Nationale Studien, etwa von PwC, bestätigen diesen Trend auch für deutsche Institute. KI wird damit zunehmend integraler Bestandteil operativer Entscheidungsprozesse.

Diese Entwicklung verändert die Architektur von Entscheidungen. KI erhöht Geschwindigkeit, Reichweite und Skalierbarkeit – sie ermöglicht es, mehr Fälle konsistent zu bearbeiten und komplexe Datenmengen systematisch auszuwerten. Gleichzeitig bleibt sie auf das angewiesen, was explizit erfasst, strukturiert und validiert wurde. Implizite Erfahrungsregeln, historische Ausnahmesituationen oder informelle Risikoeinschätzungen sind nur dann abbildbar, wenn sie zuvor institutionalisiert wurden.

Je stärker KI in Kernprozesse eingebunden wird, desto höher sind die Anforderungen an Kontrolle und Nachvollziehbarkeit. Mit dem Digital Operational Resilience Act (Dora) verpflichtet die EU Finanzinstitute, ihre Informations- und Kommunikationstechnologien – also IT-Systeme, Dateninfrastrukturen und digitale Anwendungen einschließlich KI – systematisch zu überwachen, zu testen und gegen Ausfälle abzusichern. Parallel steigen die Anforderungen an das Management von Modellrisiken. Die Bafin betont in ihren Leitlinien entsprechend klare Governance- und Validierungsstrukturen.

Damit verschiebt sich die Rolle menschlicher Expertise nicht nach unten, sondern nach oben. Wo Entscheidungen automatisiert werden, wächst der Bedarf an Personen, die Modelle einordnen, Ausnahmen bewerten und Verantwortung übernehmen. Wenn jedoch genau diese erfahrenen Entscheidungsträger altersbedingt ausscheiden, kumulieren zwei Effekte: operative Ineffizienz durch Lern- und Abstimmungsaufwand – und strukturelle Entscheidungsunsicherheit, weil tragfähige Bewertungslogiken nicht mehr ausreichend verankert sind.

Warum Nachfolge ein Geschäftsrisiko ist

Die ökonomischen Folgen dieser Entwicklung werden häufig unterschätzt. Studien der Society for Human Resource Management (SHRM) beziffern die Kosten für den Ersatz qualifizierter Mitarbeitender auf 50 bis 200 Prozent eines Jahresgehalts - abhängig von Funktion und Spezialisierung. Hinzu kommen Produktivitätsverluste in der Einarbeitungsphase; selbst strukturiertes Onboarding erfordert Untersuchungen der Haufe Akademie zufolge mehrere Monate.

Für Banken und Asset Manager bedeutet das: Wissenslücken wirken sich direkt auf Entscheidungszyklen, Validierungsaufwand und Risikobewertung aus. Im Firmenkundengeschäft kann fehlende Beziehungshistorie die Qualität von Kreditentscheidungen beeinflussen. In der Risikoanalyse kann mangelnde Erfahrung zu konservativeren oder inkonsistenten Bewertungen führen. Wenn diese Phase mit der Einführung neuer KI-Systeme zusammenfällt, potenziert sich das Risiko.

Die strategische Kernfrage lautet daher nicht allein, wie schnell KI implementiert werden kann. Sie lautet: Wie stabil ist das Entscheidungsfundament, auf dem diese Technologie aufsetzt?

Substanz vor Skalierung

Künstliche Intelligenz wirkt wie ein Hebel für Entscheidungsprozesse. Hebel verstärken Strukturen - im Positiven wie im Negativen. Sind Bewertungslogiken robust und institutionalisiert, kann KI Effizienz und Qualität steigern. Sind sie personengebunden oder lückenhaft, verstärken sie Unsicherheiten.

Nachfolge ist deshalb kein administratives HR-Thema, sondern eine Frage strategischer Resilienz. Wer Kapitalallokation und Risikobewertung zunehmend automatisiert, muss zuerst sicherstellen, dass das operative Gedächtnis der Organisation gesichert ist. Andernfalls automatisiert man nicht Exzellenz, sondern Verwundbarkeit.

Vom Wissensmanagement zum Intelligenzmanagement

Die Verschränkung von Demografie, KI-Transformation und Regulierung zwingt Finanzinstitute zu einem Paradigmenwechsel. Es reicht nicht mehr aus, klassisches Wissensmanagement zu betreiben, das sich oft in der bloßen Archivierung von Dokumenten und Datenbanken erschöpft. In einer KI-getriebenen Welt müssen Institute den Schritt zum Intelligenzmanagement vollziehen.

Während klassisches Wissensmanagement das „Was“ konserviert, fokussiert Intelligenzmanagement das „Wie“: die zugrunde liegenden Muster, die Intuition erfahrener Entscheider und die Fähigkeit, Informationen in einen wertvollen Kontext zu setzen. Wer heute in KI investiert, ohne diese lebendige Intelligenz seiner Experten zu institutionalisieren, baut sein digitales Haus auf einem instabilen Fundament.

Um den beschriebenen Risiken zu begegnen, sind drei strategische Hebel entscheidend:

Explikation von Entscheidungslogiken: Intelligenzmanagement bedeutet, die „Blackbox" menschlicher Erfahrung zu öffnen. Statt nur Akten zu speichern, müssen die Bewertungslogiken hinter Kredit- oder Risikoentscheidungen in Modelle übersetzt werden. Ziel ist es, die oben genannte „Soft Information" so weit wie möglich in eine strukturierte Logik zu überführen, die für KI-Systeme überhaupt erst verwertbar ist.

Mensch-Maschine-Symbiose als Lernsystem: In der Übergangsphase sollten erfahrene Praktiker und KI-Entwickler nicht nebeneinander, sondern in Tandems arbeiten. Die Aufgabe der erfahrenen Generation verschiebt sich: Sie wird zum „Lehrer" der Maschine, indem sie Grenzfälle und historische Ausnahmesituationen einbringt, die in reinen Datensätzen fehlen. So wird individuelles Erfahrungswissen in kollektive, skalierbare Systemintelligenz transformiert.

Dora und Governance als Strukturgeber: Die strengen Anforderungen des Digital Operational Resilience Act sollten als Katalysator genutzt werden, um nicht nur IT-Systeme, sondern die gesamte „Entscheidungs-Infrastruktur" resilient zu machen. Ein modernes Intelligenzmanagement sorgt dafür, dass die Governance auch dann stabil bleibt, wenn die Köpfe wechseln.

Die Zukunft der Finanzbranche liegt nicht im bloßen Speichern von Informationen, sondern in der Qualität ihrer prozessualen Anwendung. Banken und Asset Manager, die den Generationenwechsel als aktiven Übergang von personengebundenem Wissen zu einer institutionalisierten Intelligenz moderieren, schaffen einen echten Wettbewerbsvorteil.

Wer hingegen klassisches Wissensmanagement mit der Ablage von PDF-Dokumenten verwechselt, riskiert, dass der technologische Hebel der KI ins Leere greift – oder im schlimmsten Fall bestehende Wissenslücken millionenfach skaliert.