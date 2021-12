Wissenstest Wie gut kennen Sie Bill Gross wirklich?

Nachfolgend ein kleiner Wissenstest über Bill Gross, den so genannten “König der Anleihen”, der in der Dezember-Ausgabe von Bloomberg Markets veröffentlicht wurde. Die richtigen Antworten auf die zwölf Fragen befinden sich am unteren Ende des Artikels.1. Im Jahr 1966, nach seinem Abschluss in Psychologie an der Duke Universität, machte sich Gross mit 200 Dollar in der Tasche auf den Weg nach Las Vegas. Wie viel Geld hatte er, nachdem er vier Monate lang Blackjack gespielt hatte?a. 0 Dollar b. 1.000 Dollar c. 10.000 Dollar d. 100.000 Dollar2. In seinem ersten Pimco-Investmentausblick vom September 1981 schrieb Gross, dass Wirtschaft und Finanzmärkte derzeit einem bestimmten Ort “einen längeren Besuch abstatten”. Welchen Ort nannte er damals?a. Holzschuppen b. Zahnarztpraxis c. Dunkle Seite des Mondes d. Neunten Kreis der Hölle3. Warum rasierte sich Gross sein Markenzeichen, den Schnurrbart, ab?a. Seine Frau sagte, er sehe damit alt aus b. Er verlor eine Wette auf Treasury-Renditen c. Sein Barbier forderte ihn heraus4. In einem Artikel des Pimco-Investmentausblicks vom Oktober 2013 mit dem Titel “Survival of the Fittest” (zu Deutsch: “Natürliche Selektion”) zeigte Gross seine Abneigung gegen welche Vögel?a. Kanarienvögel b. Albatrosse c. Krähen d. Alle genannten5. Gross zahlte im Jahr 2005 für einen Briefmarkenblock 2,97 Millionen Dollar. Welches auf dem Kopf stehende Motiv war auf den Briefmarken zu sehen?a. Doppeldecker b. Ford Modell T c. Amerikanische Flagge6. Von welcher berühmten Persönlichkeit kaufte Gross eine Villa in Beverly Hills?a. Eddie Murphy b. Phil Spector c. Frank Sinatra d. Steve Perry e. Jennifer Aniston7. Nach wem benannte Gross seine jüngst verstorbene Maine-Coon-Katze Bob?a. Dem Cartoon Spongebob Schwammkopf b. Kevin Smiths Filmcharakter “Silent Bob ” c. Dem Musiker Bob Dylan d. Dem Film “What About Bob?”8. Als die Märkte am 25. September - dem Tag vor der Ankündigung von Gross’ Wechsel von Pacific Asset Management (Pimco) zu Janus Capital Group - schlossen, betrug sein persönliches Nettovermögen 2 Milliarden Dollar und lag nur etwa 1 Million Dollar vom Janus-Börsenwert entfernt.a. Wahr b. Falsch9. Als sich Gross in einem Brief bei den Kunden entschuldigte, weil sich der Flaggschifffonds Pimco Total Return Fund 2011 schlechter als die Wettbewerber entwickelte hatte, bezeichnete er das Jahr als:a. Prachtexemplar b. Große Klasse c. Stinker d. Keines der genannten10. Gross ist großzügig mit seinem Geld umgegangen. Welche dieser Einrichtungen tragen nicht seinen Namen?a. Die William H. Gross Stamp Gallery der US-Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian b. Sue and Bill Gross Surgery and Procedure Center des US- Krankenhauses Cedars-Sinai c. Sue and Bill Gross Healing Hospital der Hilfsorganisation Mercy Ships d. William and Sue Gross Honorary Undergraduate Scholarships an der Universität Duke e. Alle genannten f. Keine der genannten11. Gross lief einmal mehr als 120 Meilen an sechs Tagen. Er gab nicht auf, obgleich er Berichten zufolge:a. Einen Riss der Achillessehne erlitt b. Unter Halluzinationen litt c. Eine Nierenruptur erlitt d. Von einer Vermögenspreisblase erfuhr12. Mit welcher Teilstreitkraft der US-Armee war Gross als Offizier im Vietnamkrieg?a. Marine Corps b. Navy c. Army d. Gross stand nicht im Militärdienst