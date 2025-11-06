Sie hat keine Lobby, kein Logo und keine Likes – aber ohne sie läuft an der Börse gar nichts. Die WKN wird 70. Und bleibt unersetzlich. Sechs Fakten zum Jubiläum.

70 Jahre WKN Sechs Fakten, die Sie über die WKN (noch) nicht wussten

Sechs Ziffern und Buchstaben, die seit Jahren für Ordnung im Kapitalmarkt sorgen: die WKN.

Sie ist sechsstellig, unscheinbar – und doch das Rückgrat des deutschen Kapitalmarkts: die Wertpapierkennnummer, kurz WKN. Seit 70 Jahren sorgt sie dafür, dass Anleger, Banken und Börsen wissen, über welches Papier sie eigentlich sprechen. 1955 eingeführt, ist sie heute Teil jeder deutschen ISIN – und feiert in diesem Herbst ein rundes Jubiläum. Zeit also, dieser stillen Institution einmal ein kleines Rampenlicht zu gönnen.

1. Die erste WKN war eine gute Tat

Die allererste Wertpapierkennnummer ging nicht etwa an Siemens, Bayer oder die Deutsche Bank – sondern an die Aachener AG zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Eine gemeinnützige Gesellschaft also. Seitdem hat sich viel getan: Heute sind rund 4,2 Millionen WKNs aktiv, vergeben vom WM Datenservice in Frankfurt, der als offizielle National Numbering Agency fungiert.

2. Deutschland ist die Nummer 1 bei den Nummern

Was kaum jemand weiß: Sechs von zehn weltweit vergebenen ISINs stammen aus Deutschland. Das liegt daran, dass der WM Datenservice auch für mehr als 80 Länder ohne eigene Vergabestelle die Nummern zuteilt – von Island bis Neuseeland. Auch für die EU-Finanzinstrumente kommen die ISINs aus Frankfurt. Und: Für 93 weitere Länder ist Frankfurt das Back-up, falls deren Systeme ausfallen. Daten „Made in Germany“, im wahrsten Sinne des Wortes.

3. 87 Millionen Nummern, 100 Billionen Euro Volumen

Seit ihrer Einführung vor 70 Jahren wurden mehr als 87 Millionen WKNs vergeben. Heute werden täglich 75 Millionen Datenänderungen verarbeitet und in Spitzenzeiten bis zu 70.000 neue Wertpapiere ins System aufgenommen. Über die Jahrzehnte liefen so mehr als 100 Billionen Euro Transaktionsvolumen über die Systeme des WM Datenservice.

4. Optionsscheine dominieren

Aktien, Renten und Fonds – das waren einmal die Klassiker. Heute machen sie nur noch 17 Prozent aller aktiven WKNs aus. Den Löwenanteil stellen Optionsscheine (71 Prozent) und Zertifikate (10 Prozent). Das sagt viel über die Entwicklung des deutschen Kapitalmarkts: von Buy-and-Hold zu Trading-und-Timing.

5. Auch Token bekommen jetzt ihre Nummer

Inzwischen gilt: Jedes Asset braucht eine Identität. Deshalb vergibt der WM Datenservice WKNs und ISINs auch für digitale Assets, etwa tokenisierte Anleihen oder Aktien. Die klassische ISIN wandert also auf die Blockchain – und die alte WKN wird zum Türöffner in die neue Welt. Oder, wie es Antonio Novillo, Geschäftsführer der WM-Gruppe, formuliert: „Es ist Teil unseres Anspruchs, auch hier wieder zum Enabler für Innovation zu werden.“

6. Von Zahlen zu Buchstaben

Ursprünglich bestand die WKN nur aus Ziffern. Erst 2003 wurde das System alphanumerisch, um die Zahl möglicher Kombinationen deutlich zu erhöhen und Kürzel individueller zu gestalten. So entstanden auch sprechende Kennnummern wie „PAG911“ für Porsche – eine kleine, charmante Brücke zwischen Marke und Markt.

Fazit: 1955 brachte die WKN Ordnung ins deutsche Wertpapierchaos. Heute verbindet sie Tradition mit Technologie. Und nicht jede 70-Jährige ist schon auf der Blockchain unterwegs. Die WKN schon. Und das sagt eigentlich alles.