Als ich elf war, habe ich mit meinem Bruder eine Auto-Reinigungsfirma gegründetMeine Eltern haben geholfenGewinnmitnahmen haben noch niemanden arm gemacht Too Big to Fail – jeder sollte es lesen!Allein die Tatsache spornt mich zusätzlich anIch bin zufrieden, wenn ich weiß, dass meine Kunden von der Performance unserer verwalteten Portfolios profitierenAuf meine geliebte Frau und meine drei KinderÜber eine Position im Fonds, die sich nicht so entwickelt hat wie geplant Wladimir Putin – es würde sicher kein freundliches Gespräch werdenBücher aller Art, besonders solche über internationale Beziehungen und Finanzwirtschaft. Ganz aktuell habe ich mir zum Beispiel eine Biografie über Henry Kissinger von Walter Isaacson gekauft.Dort habe ich noch nie etwas gekauft… Unsinn Breaking Bad – diese Serie muss man einfach gesehen habenBei X-Factor Fußball – ich bin ein großer Fan von Tottenham Hotspur Das jüngste Liga-Derby von Tottenham Hotspur gegen Arsenal London – keine schöne ErfahrungAuffällige Krawatten. Die meisten davon finde ich ganz witzigWein – am liebsten Carménère aus SüdamerikaAuf teure SchuheIch bin im Norden Londons geboren und aufgewachsen – warum sollte ich also irgendwo anders hinziehen?Der 1975 im Londoner Vorort Wanstead geborene Brite studiert nach dem Schulabschluss Wirtschaftswissenschaften an der Middlesex University und startet seine berufliche Laufbahn im Juni 1997 bei Jupiter Asset Management.Seit 1998 ist er Mitglied des Renten- und Multi-Asset- Teams, seit 1999 managt er dort eigenverantwortlich Fonds. Zu seinen Mandaten gehört unter anderem der 2008 aufgelegte, in Großbritannien sehr erfolgreiche Jupiter Strategic Bond Ein unter dem Namen Jupiter Dynamic Bond vermarkteter Spiegelbild-Fonds ist seit Mai 2012 auch in Deutschland erhältlich. Im September 2013 erhält Bezalel für seine in der Vergangenheit gezeigten Leistungen einen Sauren Golden Award in der Kategorie „Anleihen Global“.