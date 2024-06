10 Jahre nach dem WM-Titel Wie die Fußball-Weltmeister von 2014 heute ihr Geld verdienen

Vor zehn Jahren gelang es der Deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien, den Weltmeistertitel zu holen. Nicht alle Spieler sind noch aktiv, erhielten in ihrer Profikarriere aber Millionen. Womit die WM-Helden von damals heute ihr Geld verdienen und wie die Fußballer ihr Vermögen anlegen.

© Imago Images / Nico Herbertz

Mitgegründet hat er zudem die Deutschen Reinigungswerke, einen Hersteller für nachhaltige Putzmittel, wo er ein Sechstel der Aktienanteile hält und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender agiert, sowie das Fitnessunternehmen Vaha, die sogenannte „Fitnessspiegel“ anbieten. Zudem arbeitet Neuer eng mit Adidas und dem Fahrradhersteller Rose Bikes zusammen und tritt hin und wieder als Werbegesicht für verschiedene Marken auf. Auch in Immobilien ist er investiert: Gemeinsam mit dem Gastronomen Johannes Rabl pachtete er das Forsthaus Valepp in den Schlierseer Bergen, das ein Berggasthof werden soll.

Manuel Neuer läuft nach wie vor für Bayern München auf, wo er mit seinem Jahresgehalt von 21 Millionen Euro zu den am besten bezahlten Spielern gehört. Sein durch Spielergehalt und Boni angehäuftes Vermögen legt der mehrmalige Welttorhüter über seine eigene Investmentfirma MN Business unter anderem in verschiedenen Start-ups an – darunter Votebase, eine auf der Blockchain basierenden App für Wahlen.

Vermögen und Investments der WM-Helden

Zehn Jahre ist es her, dass sich die Deutsche Fußballnationalmannschaft im Maracanã-Stadion zum Weltmeister krönte. In Rio gelang es der deutschen Elf den Sieg gegen Finalgegner Argentinien von 1990 mit einem 1:0 zu wiederholen und so zum insgesamt vierten Mal den Titel zu gewinnen. Bei der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland treten von den damaligen WM-Helden nur noch Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos an.

Viele Spieler – darunter WM-Torschütze Mario Götze – gehören nicht mehr zum Kader der Nationalmannschaft, sind aber weiterhin als Profisportler aktiv. Andere haben die Stollenschuhe an den Nagel gehängt. Vom Mannschaftskapitän zum Geschäftsmann entwickelte sich beispielsweise die Karriere von Philipp Lahm. Der Turnierdirektor der Heim-EM in diesem Jahr investiert aktiv in Unternehmen und Start-ups.

Womit die Fußballweltmeister heute ihr Geld verdienen und wie sie ihre Millionenvermögen anlegen, findet ihr in der Bilderstrecke heraus. Gezeigt werden alle Spieler, die im Finale 2014 gespielt oder spannende Investments im Portfolio haben.