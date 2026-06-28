Am Montag, 29. Juni, beginnt für die deutsche Nationalmannschaft im Stadion der New England Patriots bei Boston der Ernst des Turniers: das Sechzehntelfinale, das erste richtige K.o.-Spiel. Als Gruppensieger trifft die Nagelsmann-Elf auf Paraguay – einen defensiv eingestellten, körperlich robusten Gegner, der über Kompaktheit, Zweikampfstärke und Standards gefährlich wird. Jetzt zählt kein Aufholen am nächsten Spieltag mehr: Wer verliert, fliegt. Genau in solchen Spielen trägt weniger der einzelne Geniestreich als eine Aufstellung, die in jeder Phase funktioniert.