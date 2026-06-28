Am Montag, 29. Juni, beginnt für die deutsche Nationalmannschaft im Stadion der New England Patriots bei Boston der Ernst des Turniers: das Sechzehntelfinale, das erste richtige K.o.-Spiel. Als Gruppensieger trifft die Nagelsmann-Elf auf Paraguay – einen defensiv eingestellten, körperlich robusten Gegner, der über Kompaktheit, Zweikampfstärke und Standards gefährlich wird. Jetzt zählt kein Aufholen am nächsten Spieltag mehr: Wer verliert, fliegt. Genau in solchen Spielen trägt weniger der einzelne Geniestreich als eine Aufstellung, die in jeder Phase funktioniert.

Womit wir beim ersten K.o.-Spiel unserer Reihe wären, in der zu jedem Deutschlandspiel ein Fondsselekteur seine ganz eigene Aufstellung präsentiert. Diesmal kehrt ein bekanntes Gesicht zurück – mit einem Matchplan, der ganz auf Effizienz setzt.

Daniel Arndt, Abteilungsleiter Investment der Fonds Finanz, hat schon den Auftakt gegen Curaçao bestritten und tritt nun zur K.o.-Runde mit einer neuen Elf an. Sein Ansatz diesmal: mehr Fokus auf ETFs. Statt teurer Einzelkönner, die erst ihre Gebühren wieder hereinspielen müssen, schickt er ein schlank organisiertes Kollektiv aufs Feld – breit gestreut, kosteneffizient und auf den Punkt aufgestellt.

Effizienz gewinnt Turniere

Der Reiz dieser Aufstellung liegt im Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Jede Position ist günstig besetzt, ohne an Qualität zu verlieren: Vom Schlussmann bis zur Spitze kontrolliert die Mannschaft das Spiel über Breite und klare Zuordnung, statt sich auf den einen teuren Star zu verlassen. Gerade über ein langes Turnier – sprich über lange Anlagezeiträume – summiert sich dieser Kostenvorteil zum entscheidenden Polster.

Der Torwart: JPM EUR Ultra-Short Income Active ETF

Wieso dieser Fonds: Ohne stabile Defensive gewinnt kein Team einen großen Titel – und das gilt auch fürs Portfolio. Gerade in einem Umfeld mit unsicheren Zins- und Inflationsaussichten braucht es einen verlässlichen Rückhalt zwischen den Pfosten. Der geldmarktnahe ETF von J.P. Morgan eröffnet über die aktive Anleiheauswahl zusätzliche Ertragschancen gegenüber rein passiven Liquiditätslösungen und zeigte sich in Phasen steigender Zinsen vergleichsweise robust. Ein Torwart also, der nicht spektakulär durch die Luft fliegen muss, aber dem ganzen Team Sicherheit gibt.

Sektor: Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro

Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Auflegung: 06.06.2018

06.06.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: J.P. Morgan Asset Management (Europe)

J.P. Morgan Asset Management (Europe) ISIN: IE00BD9MMF62

IE00BD9MMF62 Maximal Drawdown seit Auflage: 1,67%

1,67% Performance 1 Jahr: 2,18%

2,18% Performance 3 Jahre: 10,26%

10,26% Performance 5 Jahre: 10,45%

10,45% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,13

0,13 Sum. lfd. Kosten: 0,21%

0,21% TER: 0,18%

0,18% Tracking Error 5 Jahre: 0,38

0,38 Volatilität 5 Jahre: 0,63%

0,63% Volumen in Mio. EUR: 1.798

Die Verteidigung: Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Wieso dieser Fonds: Ein Verteidiger muss heute mehr können als nur abräumen – er muss das Spiel auch von hinten heraus eröffnen. Genau diese Rolle übernimmt der systematisch aktive Mischfonds von Dimensional: defensiv stabil, breit diversifiziert und dennoch mit Zug nach vorn. Auf der Aktienseite setzt er weltweit auf günstig bewertete Unternehmen, während die Anleiheseite mit bewusst kurzer Duration weniger anfällig für steigende Zinsen ist. So entsteht ein Abwehrchef, der Rückschläge abfedert, ohne auf Renditechancen ganz zu verzichten.

Sektor: Mischfonds defensiv Welt

Mischfonds defensiv Welt Auflegung: 30.12.2015

30.12.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland

Dimensional Ireland ISIN: IE00B8Y02V60

IE00B8Y02V60 Maximal Drawdown seit Auflage: 17,15%

17,15% Performance 1 Jahr: 12,37%

12,37% Performance 3 Jahre: 27,91%

27,91% Performance 5 Jahre: 24,66%

24,66% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,44

0,44 Sum. lfd. Kosten: 0,32%

0,32% TER: 0,32%

0,32% Tracking Error 5 Jahre: 2,25

2,25 Volatilität 5 Jahre: 5,84%

5,84% Volumen in Mio. EUR: 1.709

Das Mittelfeld: Arero - Der Weltfonds LC

Wieso dieser Fonds: Im Mittelfeld braucht es Spieler, die viele Rollen beherrschen und die Verbindung zwischen stabiler Defensive und kreativer Offensive herstellen. Genau diese Aufgabe übernimmt der Arero Weltfonds. Mit seiner Kombination aus 60 Prozent Aktien sowie je 15 Prozent Anleihen und Rohstoffen ist der günstige ETF-Dachfonds der Dreh- und Angelpunkt im Portfolio und kann je nach Marktphase unterschiedliche Stärken ausspielen. Die BIP-gewichtete Aktienseite liefert die Renditechancen, die Euro-Staatsanleihen sollen Stabilität geben – und der Rohstoffkorb wird in Inflationsphasen zum entscheidenden X-Faktor.

Sektor: Mischfonds dynamisch Welt

Mischfonds dynamisch Welt Auflegung: 20.10.2008

20.10.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0360863863

LU0360863863 Maximal Drawdown seit Auflage: 22,85%

22,85% Performance 1 Jahr: 23,52%

23,52% Performance 3 Jahre: 45,09%

45,09% Performance 5 Jahre: 45,00%

45,00% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,70

0,70 Sum. lfd. Kosten: 0,54%

0,54% TER: 0,52%

0,52% Tracking Error 5 Jahre: 3,39

3,39 Volatilität 5 Jahre: 8,45%

8,45% Volumen in Mio. EUR: 2.727

Der Angriff: JPM Strategic Allocation Growth Active ETF

Wieso dieser Fonds: Klassische Torjäger wie Harry Kane sind heute selten. Das Spiel prägen stattdessen flexible Offensivspieler wie Lamine Yamal – torgefährlich, beweglich und schwer auszurechnen. Genau diese Rolle übernimmt dieser Misch-ETF von J.P. Morgan. Er kombiniert eine aktive Vermögensaufteilung zwischen Regionen und Anlageklassen mit einer gezielten Auswahl aktiv gemanagter Ziel-ETFs. So entsteht ein offensiver Baustein mit Renditepotenzial, der Chancen an den Kapitalmärkten nutzt und über seine atmende Aktienquote den Raum fürs antizyklische Rebalancing schafft.