Es gibt nur wenige Fonds, die so viel Aufmerksamkeit bekommen wie der Multiple Opportunities Fonds (MOF) von Flossbach von Storch. Dass der beliebte Publikumsfonds 2023 nicht nur mit Mittelabflüssen zu kämpfen hatte, sondern auch seine Top-Bewertung der Ratingagentur Scope verlor, machte Schlagzeilen.

2024 ging es wieder bergauf. In der ursprünglichen Version des Fonds (Variante I) waren im Oktober 2024 rund 25,1 Milliarden Euro investiert, das sind etwa 1 Milliarde Euro mehr als vor einem Jahr.

Fondsmanager Bert Flossbach arbeitet weiter daran, Vertrauen zurückzugewinnen – wie auch das jüngste Interview im Handelsblatt zeigt.

Wir haben uns seine Aussagen genau angesehen und verglichen, ob und wie der 63-Jährige neue Schwerpunkte setzt.

1. Unternehmerfreundliche US-Politik erwartet

Bert Flossbach sieht – wie viele andere Branchenexperten – in der kommenden Trump-Präsidentschaft eher Chancen als Risiken. „Die Wall Street ist für Trump ein wichtiger Gradmesser seines Erfolges. Aktiensparen spielt für viele Amerikaner eine wichtige Rolle bei der Altersvorsorge“, erklärt der Vermögensverwalter im Handelsblatt-Interview.

Besonnenheit auch bei den Handelsfragen — was die angekündigten Zollpläne der neuen US-Regierung betrifft, beruhigt er: „Da wird vermutlich vieles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das kennen wir aus Donald Trumps erster Amtszeit.“

2. Tech-Aktien: Microsoft ja, Nvidia nein

„Wenn ich eines der Unternehmen herausstellen müsste, wäre das Microsoft – mit dem wohl stabilsten Geschäftsmodell. Microsoft ist tief in jedem Unternehmen verwurzelt, denken wir nur an Office oder die Cloud“, betont Flossbach seine klare Präferenz im Tech-Sektor.

Bert Flossbach fährt eine selektive Strategie, wobei er neben Microsoft konstant auf Apple, Alphabet und Amazon setzt. Nvidia, Meta sowie Tesla meidet er hingegen.

Insbesondere die Nichtberücksichtigung des Börsenstars Nvidia hat Flossbach Kritik eingebracht. Er bleibt jedoch dabei: „Nvidia hat ja kein in Stein gemeißeltes Monopol. So rasant, wie die Entwicklung in den vergangenen Jahren verlaufen ist, wird es in Zukunft vermutlich nicht weitergehen.“

Mit seiner Einschätzung zur Tech-Rally lag Flossbach hingegen richtig. Vor über einem Jahr sagte er über den Tech-Sektor: „Es kann alles noch viel weiter gehen als jetzt.“

3. Konsumwerte als Portfolio-Stützen

Neben seiner Lieblingsposition Berkshire Hathaway („Die Firma hat die vielleicht beste Bilanz der Welt“) setzt Flossbach weiterhin auf Konsumwerte als Portfolio-Stützen: Reckitt Benckiser (3,64 Prozent), Unilever (2,72 Prozent) und Nestlé (2,30 Prozent) zählen zu den wichtigsten Positionen im MOF.

Den Konsumgüter-Bereich hat Flossbach seit einem Jahr wenig umgebaut, alle Positionen zusammen machen fast 40 Prozent des Fonds aus. Allerdings warnt er auch, dass die Branche „kein Selbstläufer“ sei.

Spannend: Wie Berkshire Hathaway setzt auch Flossbach auf eine hohe Kasseposition. Aktuell beträgt diese 6,7 Prozent. „Berkshire ist mit dem riesigen Berg an Cash enorm handlungsfähig“, sagt Flossbach.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 24.10.2007

24.10.2007 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.

Flossbach von Storch Invest S.A. Performance YTD: 9,59%

9,59% Performance 1 Jahr: 12,69%

12,69% Performance 3 Jahre: 4,98%

4,98% Performance 5 Jahre: 23,56%

23,56% Sum. lfd. Kosten: 1,65%

1,65% Volatilität 5 Jahre: 8,60%

8,60% Volumen in Mio. EUR: 25090

25090 Währung: EUR

4. Gold als strategische Position

„Langfristig kommt Gold nicht an die Renditen von Aktien heran, weil es unproduktiv ist“, stellt Flossbach klar. Dennoch hält er am Edelmetall fest: „Es profitiert von den Währungsproblemen, den geopolitischen Krisen und einem diffusen Unsicherheitsgefühl vieler Investoren.“

Im Mai 2024 hatte Flossbach detailliert analysiert, was hinter dem Paradoxon steigender Goldpreise bei sinkender Investmentnachfrage steckt. Er identifizierte chinesische Investoren sowie staatliche Stellen als mögliche Preistreiber. Die Position wurde im MOF seither von 15 auf 11 Prozent reduziert.

5. Europäische Risiken

„Ein neuerliches Aufflammen der Euro-Krise ist durchaus möglich“, sagt Bert Flossbach, dessen Euro-Gewichtung im Fonds aktuell bei 37 Prozent liegt.

Dabei hat er nicht nur Deutschland im Blick, sondern auch das zweite Schwergewicht der Euro-Zone: „Frankreich könnte angesichts seiner Schuldensituation und der angeschlagenen Regierung in den Fokus geraten.“

Gleichzeitig hält der Fondsmanager an seiner positiven Einschätzung deutscher Autowerte fest, wo er bei BMW und Mercedes mit einem KGV von 5 deutliches Potenzial gegenüber Ferrari (KGV 50) sieht — allerdings mit dem kritischen Datum 2026, wenn die neuen E-Fahrzeuge auf den Markt kommen.