Nordix-Fondsmanager beantwortet Wo bleibt die Rezession?

Am 5. Juni des vergangenen Jahres geschah ein Ereignis, das viele Marktteilnehmer mit Sorge wahrnahmen: Seit diesem Tag liegen die Kosten für die kurzfristige Kreditaufnahme der USA über denen einer langfristigen Finanzierung. Die geforderte zusätzliche Unsicherheitsprämie für eine kurzfristige Finanzierung gilt vielen Marktteilnehmern als Signal für eine anstehende Rezession. Die sogenannte Inversion der US-Zinskurve besteht jetzt seit mehr als 300 Tagen. Ein Jubiläum, das zu einer Zwischenbilanz einlädt.

USA: Inverse Zinskurve treibt Rezessionssorgen

Die Statistik der Zinskurven-Inversion

In den vergangenen dreißig Jahren kam es in den USA bisher viermal zu einer Inversion der Zinskurve: 1998, 2000, 2006 und im Jahr 2019. Während die Inversion in den turbulenten Zeiten der Asienkrise der späten 90ern keine Rezession in den USA zur Folge hatte, rutschte die US-Wirtschaft im April 2001 rund 14 Monate nach der Inversion der Zinskurve, als Folge des Platzens der Dotcom-Blase, in eine Rezession.

Mit dem 11. September nahmen die wirtschaftlichen Verwerfungen dann weitere Fahrt auf. Das Platzen der Immobilien-Blase in den USA wenige Jahre später folgte 23 Monate nach dem die Renditen für kurzfristige US-Staatsanleihen über den der zehnjährigen Schatzanweisungen (10 Year Treasury-Notes) notierten.

Die letzte Rezession erlebten die USA mit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020. Diese Rezession kam sechs Monate nach der Inversion der US-Zinskurve im August 2019.

Kapitalmarkt kann sich bisher gegen Rezessionstreiber wehren

In den vergangenen 300 Tagen gab es reichlich potenzielle Rezessionsauslöser: Eine galoppierende Inflation, konjunkturdämpfende Zentralbank-Maßnahmen, kräftig gestiegene Refinanzierungskosten für Unternehmen und Staaten, Bankenpleiten in den USA und der Schweiz, ein eingetrübtes Kapitalmarkt-Sentiment und Sorgen vor einer Krise im (Commercial) Real-Estate-Markt.

Angesichts dieser Herausforderungen und vor dem Hintergrund der inversen US-Zinskurve überrascht es nicht, dass viele Marktteilnehmer in Umfragen ein eher pessimistisches Konjunktur-Szenario zeichnen, wie beispielsweise aus dem Ifo-Geschäftsklimaindex hervorgeht. Überraschend sind jedoch die bisher robusten Ergebnisse der Präsenz- und Spätindikatoren der vergangenen 300 Tage.

So zeigt sich zum Beispiel der Arbeitsmarkt in den USA weiter unbeeindruckt von den massiven Zinserhöhungen der Federal Reserve. Er notiert weiterhin auf einem Niveau nahe der Vollbeschäftigung. Auch die medial präsenten Entlassungen bei US-Tech-Konzernen scheinen diesem Zustand nicht entgegenwirken zu können. Der Fachkräftemangel dies- und jenseits des Atlantiks ist nach wie vor das dominierende Thema der Personalabteilungen.

Die anekdotische Evidenz der Berufswahl der „Gen-Z“, für welche die Arbeitsplatz-Sicherheit oder das Einkommen untergeordnete Entscheidungskriterien zu sein scheinen, untermauern die Angebot-Nachfrage-Dysbalance des Arbeitsmarkts. Dabei stellen steigende Arbeitslosenquoten einen wesentlichen Inputfaktor für eine Rezession dar. Auch die laufende Unternehmensberichtssaison zeigt sich im Schnitt eher robust als rezessionsbedroht. So überraschten beispielsweise die US-Tech-Konzerne Microsoft, Meta und Alphabet kürzlich mit besser als erwarteten Quartalberichten.

Wann kommt die Rezession?

Selbst die Fed ist sich bei der Rezessionsfrage uneins: Während wohl die Mehrheit der Fed-Mitglieder von einer milden Rezession im dritten und vierten Quartal 2023 ausgeht, sieht James Bullard – Chef der Federal Reserve Bank of St. Louis – keine Rezession aufkommen. Er appelliert für weitere Zinsschritte zur Bekämpfung der hohen Kerninflation.

Bei allen Prognosen und entsprechenden Unsicherheiten ist eines jedoch gewiss: Die Rezession wird kommen! Konjunktur-Abschwünge gehören zum Konjunktur-Zyklus genauso dazu wie die Boom-Phasen.

Die Historie zeigt, dass rezessionsfreie Perioden bis zu zehn Jahren andauern – oder auch schon nach 24 Monaten ihr Ende finden können. Ob durch überraschende externe Ereignisse wie Krieg oder Pandemien oder durch weniger überraschende Ereignisse wie das Platzen von Spekulationsblasen, zeigt sich erst im Nachhinein.

Bis dahin stellt sich die Frage, wie sich Family Offices und Vermögensverwalter positionieren sollen. Ein Blick auf die aktuellen Opportunitäten des Euro-Investment-Grade-Segments zeigt das aktuelle Chancen-Risiko-Verhältnis: Die Anleihen des US-Tech-Giganten IBM Corporation (Bonität: „A-“, ESG: „AA“) beispielsweise notieren aktuell mit einer Rendite von 3,5 Prozent pro Jahr für eine Laufzeit von unter fünf Jahren.

Die Chance ist in beiden denkbaren Situation attraktiv. Anleger können sich durch das Investment nach fünf Jahren über eine kumulierte Rendite von 17,5 Prozent freuen – ganz gleich, ob es zur Rezession kommt oder eben nicht.



Über den Autor:

Vladislav Krivenkov ist Portfoliomanager bei der Investmentgesellschaft Nordix und dort für den sicherheitsorientierten Anleihefonds „Nordix Treasury plus“ (ISIN: DE000A2DKRH6) verantwortlich.