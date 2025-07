Blick auf die Skyline von Singapur. Foto: Imago Images / imagebroker

Platz 1: Singapur

Der Stadtstaat Singapur verteidigt zum dritten Mal in Folge seine Spitzenposition als teuerste Metropole für vermögende Privatpersonen. Mit einem marginalen Preisanstieg von 0,2 Prozent in Lokalwährung zeigt sich die Preisentwicklung oberflächlich stabil – die Details offenbaren jedoch erhebliche Verschiebungen.

Private Schulgebühren, bereits einer der kostspieligsten Posten im Index, stiegen um 12,1 Prozent. Als globaler Transport-Hub verzeichnet Singapur zudem deutliche Preissteigerungen im Reisesektor: Hotel-Suiten verteuerten sich um 10,3 Prozent, Business-Class-Flüge um 17 Prozent. Die Tourismuseinnahmen sollen 2025 erstmals wieder das Vor-Covid-Niveau übertreffen.

Trotz der hohen Kosten bleibt Singapur für vermögende Zuwanderer attraktiv. Die politische Stabilität, das hohe Sicherheitsniveau und erstklassige Dienstleistungen in Bildung und Gesundheit ziehen weiterhin High- und Ultra-High-Net-Worth-Individuals an. Der Wettbewerb um Prime-Immobilien bleibt entsprechend intensiv.

Mit dem "Singapore Green Plan 2030" verfolgt die Stadt ambitionierte Nachhaltigkeitsziele: Über eine Million neue Bäume und Netto-Null-Emissionen bis 2050. Diese "City in Nature"-Strategie erklärt teilweise die hohen Autokosten – ein bewusstes Steuerungsinstrument der Stadtplanung.

Erwähnenswert ist Singapurs Vorreiterrolle im Wellness-Tourismus. Therapeutische Gärten und Mental-Health-Angebote adressieren die alternde Bevölkerung und den globalen Longevity-Trend. Die Kehrseite: Die Gesundheitsausgaben steigen von 21 Milliarden Singapur-Dollar 2025 auf prognostizierte 30 Milliarden bis 2030 – nach Verteidigung der zweitgrößte Haushaltsposten.

Für Vermögensverwalter und institutionelle Investoren bleibt Singapur trotz hoher Kosten der Ankerpunkt in Asien. Die Kombination aus Stabilität, Sicherheit und Konnektivität rechtfertigt für viele die Premium-Preise – eine Einschätzung, die sich in zahlreichen Liveability-Rankings widerspiegelt, in denen Singapur regelmäßig als lebenswerteste Stadt Asiens geführt wird.