Diva-Umfrage Wo der Staat beim Alterssparen helfen kann – und wo nicht

Viele Menschen hierzulande sind sich durchaus bewusst, dass sie privat vorsorgen müssen, um im Alter auskömmlich leben zu können. Allein: Es fehlt das Geld. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva). Gerade Menschen mit geringen Einkommen und weibliche Befragten wissen demnach darum, dass ihre privaten Sparanstrengungen nicht ausreichen. Insgesamt bezeichnen 39 Prozent ihre Altersvorsorge als unzureichend. Nur jeder Vierte attestiert sich selbst, gut fürs eigene Alter vorgesorgt zu haben.

Beim Diva interpretiert man die Ergebnisse als Warnung – gerade mit Blick auf die zuletzt deutlich spürbare Geldentwertung. „Eigentlich müsste die gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge um die Inflationsrate erhöht werden, damit die Kaufkraft im Alter erhalten bleibt“, sagt Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva. Viele Menschen könnten es sich jedoch nicht leisten, mehr Geld in die Altersvorsorge zu stecken.

Beliebteste Altersvorsorge-Investments

Die Umfrageautoren ermittelten gleichzeitig auch, in welche Vermögenswerte hiesige Verbraucher zwecks Altersabsicherung bevorzugt investieren. Demnach setzen die meisten auf die eigenen vier Wände: Eine selbst genutzte Immobilie ist für 63,6 Prozent eine zweckdienliche Vorsorgeform. Dicht dahinter folgt mit 62,8 Prozent die private Rentenversicherung mit Auszahlungsgarantie. Etwas mehr als jeder zweite (51,7 Prozent) setzt auf eine vermietete Immobilie, mit etwas Abstand (51,6 Prozent) gelten auch Aktien und Aktienfonds als geeignete Vorsorgeform.

Dass Menschen auf so unterschiedliche Wege der Altersvorsorge setzen, verwandelt man beim Diva in eine politische Forderung. Der Staat solle die Verbraucher gewähren lassen und keine Vorentscheidung darüber treffen, wie privat vorgesorgt wird.

Hintergrund dieser Forderung: Die aktuelle Ampelregierung hat sich eine Reform der Altersvorsorge auf die Fahnen geschrieben, dabei geht es auch um die private Vorsorge. Für diese sogenannte dritte Säule der deutschen Alterssicherung fordern einige Koalitionsmitglieder, vor allem aus Reihen der Grünen, einen staatlich betriebenen Fonds einzurichten. Dagegen gibt es Vorbehalte: Unter anderem in der deutschen Fondsindustrie fürchtet man ein Produkt, das durch sein hohes Volumen konkurrenzlos wenig kosten und so den Wettbewerb zunichte machen könnte.

Riester runderneuern

Die Forderung des Diva geht in dieselbe Richtung, allerdings mit anderer Begründung: Ein Staatsfonds mache das Altersvorsorge-System in Deutschland „noch komplizierter“. Wenn schon staatliche Förderung, dann sollte diese besser in Form von festen regelmäßigen Zulagen erfolgen, wie es etwa in Riester-Verträgen der Fall ist. Das habe sich auch jeder Zweite im Rahmen der Befragung gewünscht. Das staatliche Riester-Zulagensystem sei „besser als sein Ruf“, findet man beim Diva. Es sollte überarbeitet und dadurch wieder attraktiver gemacht werden.