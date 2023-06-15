Ab in den Süden Wo der Urlaubs-Euro am meisten wert ist

Träumst du schon vom nächsten Urlaub – von Ferien, Sonne und Strand? Prima, besonders wenn du dann auch noch viel Erholung für wenig Geld bekommst. Wir zeigen dir, in welchen Ländern der Euro am meisten wert ist und in welchen Regionen der Urlaub richtig teuer werden kann.

Pärchen träumt vom nächsten Reiseziel: In einigen Feriendomizilen ist der Euro mehr als doppelt so viel wert wie in Deutschland.

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Alles wird teurer: Strom, Gas, Lebensmittel. Und selbst der lang ersehnte Urlaub drückt aufs Portemonnaie. Doch an den schönsten Wochen des Jahres scheinen Reisende aus Deutschland trotz hoher Inflation nicht zu sparen. Die Reiseausgaben lagen im vergangenen Jahr auf Rekordniveau, wie eine Studie des Deutschen Tourismusverbandes zeigt. Mehr als 80 Milliarden Euro gaben die Deutschen demnach für ihren Urlaub aus. Vor dem Ausbruch der Pandemie waren es gerade einmal 73 Milliarden Euro.

Das erhöhte Reisefieber kommt der Tourismusbranche sehr gelegen. Denn die Corona-Pandemie kostete sie in den beiden Vorjahren rund 45 Milliarden Euro Umsatz. Viele Anbieter, seien es Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Reedereien oder Hotels, kämpften ums Überleben.

Die günstigsten Urlaubsländer: Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn, Kroatien, Tschechien und die Türkei

Wer im Urlaub sparen möchte, kann bei der Wahl des Reiseziels auch die Kaufkraft der Landeswährung berücksichtigen. Dabei hilft der sogenannte Kaufkraftvergleich. Er zeigt, was der deutsche Euro im Ausland wert ist. Insbesondere der Süden und Südosten Europas locken derzeit nicht nur mit viel Sonne und mediterranem Flair. Im Vergleich zu „good old Germany“ ist dort auch das Preisniveau niedriger. Laut einer Studie der Bank Austria sind Rumänien und Bulgarien derzeit die günstigsten Urlaubsländer. Auch in Polen, Ungarn, Kroatien und Tschechien profitieren Urlauber von der Kaufkraft des deutschen Euro. Unschlagbar günstig ist aus Sicht der deutschen Touristen aber auch die Türkei.

Achtung: Die Schweiz und die USA sind teure Reiseziele für deutsche Touristen

Ein recht großes Loch in die Urlaubskasse reißt dagegen die Schweiz. Hier sind 100 deutsche Euro im Vergleich zum Schweizer Franken nur 71 Euro wert. Auch eine Stippvisite in den USA ist ein vergleichsweise teures Vergnügen. Was viele Touristen nicht wissen: In den USA werden alle Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben. Diese beträgt je nach Region noch einmal gut 20 Prozent. Hinzu kommt das Trinkgeld, auf das vor allem das Personal in der Gastronomie angewiesen ist. Zwischen 15 und 20 Prozent sollte man hier noch einmal drauflegen. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Kaufkraft des Euro. Im Durchschnitt ist der Urlaubseuro rund 20 Prozent mehr wert als zu Hause.

Wie viel 100 Euro im Urlaubsland wert sind:

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