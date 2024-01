Abgelegenes Paradies oder belebte Großstadt? Skifahren oder Sonnenbaden? Basierend auf Daten der Beratungsfirma Henley & Partners hat das Portal "Visual Capitalist" ermittelt, wo es die Ultrareichen in ihren Ferien hinzieht. Der Bericht des Beratungsunternehmens konzentriert sich dabei auf Centi-Millionäre (centi-millionaires). Per Definition wurden somit nur Millionäre, die mindestens 100 Millionen US-Dollar anlagefähiges Vermögen haben, in die Analyse miteinbezogen.

Weltweit gibt es mehr als 25.000 sogenannter Centi-Millionäre. Diese exklusive Gruppe besteht vornehmlich aus den Begründern und Erben von Familienvermögen. Die Mehrheit von ihnen lebt das Jahr über in verschiedenen Anwesen und teilt so ihre Zeit auf mehrere Standorte auf. Theoretisch könnte eine Person somit innerhalb eines Jahres auch für mehrere Urlaubsorte gezählt werden.

Wohin fahren Millionäre am liebsten in den Urlaub?

Die meisten Centi-Millionäre leben in den USA in New York City, der San Francisco Bay Area und Los Angeles. Die Dichte an Multimillionären in den Vereinigten Staaten spiegelt sich dabei auch in den von ihnen bevorzugten Urlaubsorten wider. In der Top Ten der beliebtesten Ferienziele der Millionäre gibt es nur drei Orte, die nicht in den USA liegen.

Die Daten des globalen Berichts von Henley & Partners beziehen sich auf das Jahr 2022. Die gefragtesten Ferienziele der Ultrareichen wurden daran bemessen, wie viel Zustrom durch saisonal ansässige Multimillionäre die jeweiligen Urlaubsorte zum Höhepunkt der Ferienmonate erfahren haben.

Sortiert sind die Städte erst nach der geschätzten/gerundeten Anzahl an saisonal wohnhaften Centi-Millionären. Bei Gleichstand wird zudem die Anzahl der dauerhaft ortsansässigen Centi-Millionäre hinzugezogen, um die Platzierung zu bestimmen.

So entwickelt sich die Zahl der Centi-Millionäre weltweit

Der globale Bericht über die Centi-Millionäre liefert außerdem Zahlen über mögliche Entwicklungen. So wird erwartet, dass die globale Anzahl an den Millionären, die mindestens 100 Millionen US-Dollar anlagefähiges Vermögen haben, im nächsten Jahrzehnt um 38 Prozent wächst. Damit wären es bis 2033 fast 40.000 Centi-Millionäre. Große Teile dieses Wachstums werden in China, Indien und Saudi-Arabien erwartet.