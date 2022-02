Carmignac-Experte Wo in Europa Chancen liegen und Risiken lauern

Mark Denham, Carmignac

Rigorose Titelauswahl und eine Bottom-up-Fundamentalanalyse: Darauf setzt Mark Denham, der seit fünf Jahren das Portfoliomanagement des Carmignac Portfolio Grande Europe (ISIN: LU0992628858) leitet und mit seinem Team Rendite am europäischen Aktienmarkt erwirtschaftet.

„Die spezifischen finanziellen Qualitäten, nach denen wir bei unseren Investitionen suchen, sind ebenso wie der dazugehörige Analyseprozess in den vergangenen fünf Jahren unverändert geblieben“, erläutert Denham. Um diesen stabilen Kern herum wird die Anlagestrategie jedoch ständig weiterentwickelt – beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit.

Positiver Einfluss und beständiges Wachstum

„In den vergangenen Jahren haben wir unsere Nachhaltigkeitskriterien formalisiert, wobei wir nicht nur Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) auf allen Ebenen des Prozesses berücksichtigen, sondern auch ein Screening für sozial verantwortliche Investitionen eingeführt haben“, sagt Denham. „Dieses kombiniert Negativausschlüsse und Positivscreens, nutzt unseren auf neun der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) basierenden Outcomes Framework und gipfelt in der Ausrichtung des Fonds an den Anforderungen von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.“

Neben einem positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt geht es Denham selbstverständlich auch um Rendite. Um den Wert des aktuell 654 Millionen Euro schweren Portfolios zu steigern, setzt er auf europäische Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen. Damit erwirtschaftete er für seine Anleger in den vergangenen fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14 Prozent. Mit einem Plus von insgesamt 63,7 Prozent übertraf es in diesem Zeitraum sowohl den Durchschnitt seiner Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity (58,1 Prozent) als auch seinen Referenzindikator (47,8 Prozent) deutlich (Stand: 31. Januar 2022).

Der Ansatz des Portfoliomanagers zeichnet sich durch ein aktives, auf Überzeugungen basierendes Management aus. Denham richtet sich bei seinem Investmentprozess nicht nach Indizes oder der Meinung anderer Anleger, sondern setzt auf konsequentes Stockpicking und ein konzentriertes Portfolio mit durchschnittlich 35 bis 40 Aktien.

Performance mit Innovationen und Risikomanagement

Auch wenn der Schwerpunkt auf Unternehmen mit einer hohen, nachhaltigen Rentabilität liegt, investiert Denham einen kleineren Teil des Fondsvermögens in vielversprechende innovative Unternehmen aus Bereichen wie Biotechnologie oder E-Commerce. Ein Beispiel ist das belgische Biotech-Unternehmen Argenx, das Denham zu seinen denkwürdigsten Investitionen zählt. „Die Aktie ist immer noch im Fonds und hat bis Dezember 2021 um fast 500 Prozent zugelegt, da das führende Präparat – ein Antikörper für seltene immunologische Krankheiten – von der frühen Entwicklungsphase bis zur Zulassung durch die US-Zulassungsbehörde FDA vorankam.“

Doch nicht nur bei seiner Anlagestrategie für das Carmignac Portfolio Grande Europe, sondern auch persönlich hält Denham eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Ideen für wichtig. „Ich habe mich für Aktien entschieden, weil ich ein Optimist bin und Aktien das menschliche Streben, den Erfindungsreichtum und die Erfindungsgabe in einer Reihe verschiedener Unternehmen widerspiegeln“, sagt der Portfoliomanager. „Sie sind nicht statisch, sie entwickeln sich weiter – und wir tun das auch, um der Entwicklung voraus zu sein.“ Dabei hat er immer im Hinterkopf, dass Ungewissheit an den Finanzmärkten allgegenwärtig ist, und streut das Risiko in den Portfolios dementsprechend.

Gelegenheiten am europäischen Markt nutzen

Das Erkennen von Risiken, Ergreifen von Chancen und die Einschätzung aktueller Entwicklungen spielen auch bei Denhams bester Erinnerung als Fondsmanager eine Rolle: „2008 war der Aktienmarkt nach der großen Finanzkrise zusammengebrochen, aber der Ausverkauf betraf den gesamten Markt. Viele qualitativ hochwertige, nicht fremdfinanzierte Unternehmen, die Marktführer in wachsenden Sektoren waren, wurden zu sehr niedrigen Kursen gehandelt. Es war wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit, solche Unternehmen so günstig zu kaufen.“