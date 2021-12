Wo ist der nächste Finanzberater?

Die neue Internetsite Beraterlandkarte.de ist ein Suchportal für Verbraucher, mit deren Hilfe sie unabhängige Finanzberater ausfindig machen können. Finanzfachwirte können sich auf der Site des Faf-Verlages anmelden, um so einfacher auffindbar zu sein.Im Beraterprofil zeigt die Landkarte zusätzliche Qualifikationen des Beraters an. Der Faf-Verlag bietet dafür Zertifizierungskurse an.