DONNER & REUSCHEL KAPITALMARKTKONFERENZ

Die Außenalster in Hamburg glitzert im Sonnenschein, Segelboote drehen ihre Runden. Es ist Frühling in der „schönsten Stadt Deutschlands“ – wie die Hamburger selbstbewusst sagen. Doch nicht diese einzigartige Kulisse zog die Kapitalmarktexperten in die Stadt – es war die Einladung der Privatbank Donner & Reuschel. Das 1798 gegründete Bankhaus –lädt jedes Jahr ihre Capital-Markets-Kunden zur Kapitalmarktkonferenz – Financial Assets ein. Klingt nach Fachchinesisch? Weit gefehlt: Bei diesem Event geht es um deutlich mehr als Fachsimpelei über Aktienkurse oder Zinskurven.

„Bei uns treffen Sie auf Speaker, die etwas zu sagen haben – und die sie woanders nicht treffen“ Marcus Vitt, Vorstandssprecher Bankhaus Donner & Reuschel

Unter dem Motto „Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun“ erhielten die Gäste von ausgewählten Speakern vielfältige Denkanstöße im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit. Von der Weltwirtschaft über Leadership bis hin zum War for Talents – all das waren die Themen der Konferenz für professionelle Anlegerinnen und Anleger. Zu den Speakern gehörten die SPIEGEL-Bestsellerautorin Prof. Dr. Maren Urner, die langjährige Google Managerin Elly Oldenbourg, und der TV-Experte sowie Ex-Fußballprofi Felix Kroos. Standing Ovations gab es für die 6-fachen Olympiasieger im Rennrodeln Tobias Arlt und Tobias Wendl, die über ihre beeindruckende Karriere sprachen und die mit den Gästen das Geheimnis ihres Erfolges teilten – und besonders auch ihren Umgang mit Misserfolg. Wichtig für jedes Unternehmen!

Weltwirtschaft, KI, Arbeitswelt – alles befindet sich im Wandel

Natürlich durften auch die klassischen Kapitalmarktthemen nicht fehlen. Der Chefvolkswirt des Bankhauses, Carsten Mumm, analysierte die aktuelle Lage. Seine klare Botschaft: Die gewohnte Globalisierung wird es nicht mehr geben.

Auch die Arbeitswelt unterliegt dem Wandel. Die ehemalige Google-Managerin und Buchautorin Elly Oldenbourg führte aus, „warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten“. Sie zeigte auch Lösungen auf, die wir dringend umsetzen müssen.

Die Neurowissenschaftlerin Urner wiederum appellierte an die Konferenzgäste, ihre Denkmuster zu hinterfragen und den Gedanken zuzulassen, dass gewisse Impulse, zu denen unsere Gehirne uns verleiten, weder zeitgemäß noch zielführend sind. Ihre unmissverständliche Botschaft: Die Lösungen von gestern werden uns für die Probleme von heute und morgen nicht helfen.

Fazit des Tages: Lasst uns den Wandel annehmen und neue Lösungen ausprobieren. Wie das im Arbeitskontext gelingen kann, hat Felix Kroos bei seinem Blick hinter die Kulissen eines Fußballprofis beschrieben: Die Führungskraft muss vorangehen. Und auch mal Herausforderungen annehmen, die aus der persönlichen Komfortzone herausführen.

Der gesamte Tag, humorvoll und zugleich feinfühlig moderiert von Entertainer Yared Dibaba, war geprägt von Impulsen, Gedankenspielen, neuen Perspektiven und interessanten Einblicken. Im Fokus dieser Veranstaltung lag aber auch ganz klar der Austausch untereinander. Denn die Basis einer guten Zusammenarbeit ist die zwischenmenschliche Beziehung. Sie lässt auch mal einen Blick über den Tellerrand zu und erlaubt professionellen Austausch auf Augenhöhe.

Zahlen, Fakten, Performance. Oder: die Macht der Menschlichkeit

Gunnar Rieke, Leiter Investor Services Capital Markets, weiß um die Wirkung einer solchen Veranstaltung: „Wenn es in der Sache vor allem um Zahlen, Fakten und Performance geht, macht am Ende der menschliche Kontakt den Unterschied. Das kennen wir doch alle: Macht die Zusammenarbeit Spaß, kommen die guten Ergebnisse wie von selbst.“ Der Erfolg gibt ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen Recht, denn die Zahl der Fondsinitiatoren, die sich über den gesamten Lebenszyklus ihrer Fonds an das Bankhaus Donner & Reuschel wenden, steigt kontinuierlich an: Derzeit werden über 300 Fonds in liquiden und illiquiden Assets betreut, mehr als 120 Fondsinitiatoren nutzen und schätzen die Zusammenarbeit mit der 70-köpfigen Capital-Markets-Crew. Ob Vermögensverwalter, Asset Manager oder Vertreter eines Haftungsdaches: Das Team übernimmt sämtliche Dienstleistungen rund um die Fondsadministration, den Depotbankservice für Einzelmandate und den Börsenhandel.

Die Kapitalmarktkonferenz ist dabei über die Jahre zu einer festen Institution für dieses Netzwerk geworden. Die Teilnehmenden schätzen die frischen Impulse und den lockeren Austausch, der zum Denken anregt und immer wieder deutlich macht: Unsere Kapitalmärkte sind mehr als nur Handelsplätze. Sie sind immer auch ein Ort, an dem engagierte Menschen tätig sind, an dem in Zukunft investiert und neuen Entwicklungen nachgespürt wird. Im kommenden Jahr geht es in Hamburg mit einem ähnlich inspirierenden Programm weiter. Ein sehr guter Grund, um in der natürlich „schönsten Stadt Deutschlands“ vorbeizuschauen,.

Mehr Informationen zu Donner & Reuschel finden Sie hier.