Am Aktienmarkt überwiegen hohe Bewertungen – allerdings trifft das nicht auf alle Branchen zu. Pascal Kielkopf von HQ Trust gibt einen Überblick.

Auf welche Titel sollten Anleger nach der US-Wahl setzen? Die Marktreaktionen lassen Finanz-, Technologie- und Energiewerte in den Fokus rücken, meint Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust. Neben einem Branchenausblick sind für Investoren aber auch die Bewertungen der Unternehmen wichtig. Der Kapitalmarktanalyst hat daher ausgewertet, welche Branchen derzeit im Vergleich historisch hoch oder niedrig bewertet sind.

Kielkopf schaute sich für seine Analyse den Zeitraum von Januar 1995 bis Oktober 2024 an. Der Analyst berechnete das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (Shiller-KGV) für den Aktienindex MSCI World und seine elf Sektoren. Um Extremwerte zu vermeiden, blendete er die obersten und untersten fünf Prozent aus. Zusätzlich stellte er den aktuellen Wert und den historischen Median dar.

Mit dem Shiller-KGV lasse sich der aktuelle Aktienkurs ins Verhältnis zu den durchschnittlichen, inflationsbereinigten Unternehmensgewinnen der vergangenen fünf Jahre setzen. „Die Kennzahl bietet Anlegern durch die Glättung der zum Teil recht zyklischen Schwankungen der Gewinne eine zusätzliche Basis, um zu beurteilen, ob ein Sektor attraktiv bewertet ist“, erklärt Kielkopf.

© HQ Trust

Die Auswertung zeigt, dass die Bewertungen am Gesamtmarkt aktuell hoch sind: „Mit einem Shiller-KGV von 24,8 liegt der MSCI World derzeit recht deutlich über dem langfristigen Durchschnitt“, so der Analyst. Keine Überraschung: Das liege vor allem an den Aktien aus dem Technologie- und Kommunikationssektor, die relativ weit über ihrem historischen Bewertungsmedian notieren.

Allerdings seien drei der elf MSCI-Sektoren derzeit signifikant günstiger bewertet als ihr langfristiger Median. Das gelte für Aktien aus den Bereichen Basiskonsum, Energie und Materialien.

Wichtig für Anleger: „Beim Blick auf die Bewertung verschiedener Aktien sollten Investoren Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Der Vergleich mit Titeln aus dem gleichen Sektor oder der eigenen Historie ist sinnvoll; der von Aktien aus anderen Sektoren nicht“, stellt Kielkopf klar. So könne eine Technologieaktie mit einem Shiller-KGV von 25 im Vergleich zu einer Versorgeraktie teuer erscheinen. „Im Vergleich mit anderen Technologieaktien ist sie es im Zweifel nicht.“

Bewertungen lassen keine Aussagen zu kurzfristigen Kurschancen zu

Zudem lasse das aktuelle Bewertungsniveau keine Aussagen über kurzfristige Kurschancen zu, da Bewertungen auch über längere Zeiträume auf hohen oder niedrigen Niveaus bleiben könnten. „Für langfristige Zeiträume zeigte sich in der Vergangenheit jedoch häufig eine Annäherung der Bewertungen an ihren historischen Mittelwert“, erklärt der Kapitalmarktanalyst.

Diese Annäherung müsse jedoch nicht zwangsläufig über Kursbewegungen erfolgen: Unternehmen mit hohen Bewertungen könnten durch steigende Gewinne in die Bewertungen hineinwachsen. Umgekehrt könnten bei niedrig bewerteten Unternehmen fallende Gewinne auch ohne Kursveränderungen Einfluss auf die Bewertung haben.