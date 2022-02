Prognos-Studie In diesem Bundesland sind Versicherer besonders wichtig

Der Versicherungswirtschaft kommt eine herausragende Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen zu. Dies bestätigt eine aktuelle Studie des Beratungshauses Prognos in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium von NRW. 103 Unternehmen der Versicherungswirtschaft sind in dem Bundesland beheimatet, 115.000 Menschen arbeiten in der Branche – mehr als in jedem anderen Bundesland. Mit Bruttobeiträgen von 72 Milliarden Euro belegt NRW bei den Beitragseinnahmen ebenfalls einen bundesweiten Spitzenplatz.

„Die Versicherungswirtschaft hat ihren Mittelpunkt ganz klar in Nordrhein-Westfalen und macht uns damit auch auf europäischer Ebene zu einem wichtigen Finanz- und Versicherungszentrum“, sagt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. „Hier sind so viele Versicherungsunternehmen wie in keinem anderen Bundesland beheimatet, die als Arbeitgeber und Ermöglicher von Investitionen eine zentrale Rolle spielen. Hier befindet sich mit dem Insurlab auch der nationale Digital-Hub für Versicherungs-Start-ups. Wie wichtig die Versicherungswirtschaft für Unternehmen und Bürger ist, hat sich gerade im Kontext der Starkregen-Ereignisse im vergangenen Sommer gezeigt.“