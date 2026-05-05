Mehr Handelszeit, mehr Flexibilität, mehr Chancen: Oliver Riedel, Deputy CEO bei der Baader Bank, zum Wunsch der Anleger, heute schneller reagieren zu wollen als je zuvor.

DAS INVESTMENT: Herr Riedel, bislang war der Handel werktags von 07:30 bis 23:00 Uhr möglich. Inzwischen kann auch samstags von 14:00 bis 19:00 Uhr gehandelt werden. Offenbar gibt es einen Bedarf. Wie groß ist der? Welche Vorteile bietet der Wochenend-Handel Anlegern?

Oliver Riedel: Der Bedarf ist groß. Bei der Frage, welche Vorteile verlängerte Handelszeiten und der Wochenendhandel haben, gilt: Die Märkte schlafen nicht. Wir sehen heute, wie schnell sich globale Ereignisse, politische und wirtschaftliche Geschehnisse aus anderen Teilen der Erde oder aktuelles Marktgeschehen auf das Handelsverhalten von Anlegern auswirken. Anleger wollen heute mehr denn je schnell reagieren können, sich positionieren, und dabei insbesondere auch das Risiko ihrer aktiven Positionen managen – all das möglichst zeitnah und direkt.

Somit gewinnt der Handel außerhalb der klassischen Börsenöffnungszeiten eine weitreichende Bedeutung. Sie kennen vielleicht den Satz: Eine Information ist wertlos, wenn man keine Möglichkeit hat, zu handeln. Die Handelszeitverlängerung demokratisiert und flexibilisiert Handelsentscheidungen des Einzelnen. Aktuell sehen wir immer mehr Börsen-Neulinge in den Markt strömen. Ihr Bedarf für Finanzmarktwissen ist hoch, sie entscheiden anders als erfahrene Trader. Beiden Gruppen – den erfahrenen wie den ganz frischen Anlegern – ist gemein, dass sie flexibel agieren möchten. Zeit wird zum Maß ihrer Selbstbestimmung und ihrer Handelsfreiheit.

Seit wann kommt die Baader Bank diesem Trend entgegen?

Riedel: Wir haben diesem Bedürfnis bereits im Frühjahr letzten Jahres Rechnung getragen und unsere Handelszeiten an Börsentagen über Baader Trading OTC und gettex von 7:30 bis 23:00 Uhr verlängert. Schon dieser Schritt wurde im Markt sehr begrüßt, wie wir an den Handelszahlen ablesen konnten. Im Oktober 2025 kam dann der Samstagshandel über Baader Trading OTC hinzu. Seitdem können Anleger samstags über uns bei ausgewählten Partnern zwischen 14:00 und 19:00 Uhr handeln.

Was ist im Wochenendhandel handelbar? Wird die Zahl der handelbaren Aktien, ETFs und Fonds weiter aufgestockt?

Riedel: Die Baader Bank hat ihr Handelsangebot unter der Marke Baader Trading gebündelt. Der Wochenendhandel bei Baader Trading umfasst bei uns aktuell rund 1.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile. Er findet ausschließlich in Euro statt. Wir überprüfen das Universum der handelbaren Titel am Samstag fortlaufend und ergänzen es um attraktive Werte. Die Handelszeitverlängerung am Samstag gilt zunächst für den außerbörslichen Handel (OTC) mit dem „Request for Quote“-Verfahren.

Mit welchen Partnern arbeitet die Baader Bank beim Wochenendhandel zusammen?

Riedel: Aktuell realisieren wir den Samstagshandel mit unseren Kooperationspartnern Finanzen.net zero, Smartbroker+, Traders Place, comdirect, S-Broker, sino und DADAT. Was man dazu wissen muss: Unser Geschäftsmodell ist ein Partnermodell, wir sprechen vom „B2B2C-Geschäft“, also „Business-to-Business-to-Customer“. Das heißt: Wir arbeiten mit festen Direkthandels- und Tradingpartnern zusammen, über die Privatkunden direkt und unkompliziert mit Baader Trading handeln können. Als „Face to the customer“ treten somit immer nur unsere Partner auf. Baader Trading ist der Handelsplatz, den der Anleger auswählt.

Hinter dieser Initiative steht unsere Mission, den Handel für Privatanleger kontinuierlich zu verbessern, niederschwelliger zu gestalten und ihnen durch Wissensvermittlung und die Zurverfügungstellung von zuverlässigen Finanzmarktdaten eine relevante und leistungsfähige Wissensplattform zu bieten. Diese Plattform ist unsere Kurswebseite baadertrading.de. Unser Ziel dort ist es, Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, sich tagesaktuell zu informieren und somit fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können. Der Samstagshandel ist eine konsequente Serviceleistung, die diesem Anspruch tradingseitig gerecht wird.

Was sollten Anleger über das Altersvorsorgedepot wissen? Hier gibt es eine Neuerung?

Riedel: Das Altersvorsorge-Depot (AVD) und die Frühstart-Rente sind genau jene Praxisbeispiele, die zeigen, weshalb ein gut informiertes Anlageverhalten für jeden einzelnen Bürger so wichtig ist. Mit dem im März beschlossenen AVD reformiert die Bundesregierung die Rentenabsicherung der deutschen Bürger. Erstmals wird damit der Weg zur staatlich geförderten Geldanlage für die individuelle Altersvorsorge geebnet. Als Bank und Handelsplatz mit mehr als 40 Jahren Handelshistorie begrüßen wir diesen Schritt ausdrücklich! Viele unserer Partner beteiligen sich aktiv an den Rentenreformplänen durch die Einführung eines eigenen Altersvorsorge- beziehungsweise Frühstartrenten-Depots zum offiziellen Start.

Im Kern funktioniert das AVD wie ein spezielles Wertpapierdepot für die Altersvorsorge: Die Einzahlungen werden staatlich gefördert. Der eingezahlte Sparbetrag wird überwiegend am Kapitalmarkt in definierten Assetklassen angelegt, zum Beispiel in Fonds, ETFs und Anleihen. Die Erträge bleiben während der Ansparphase steuerbegünstigt. Das angesparte Kapital steht erst in der Auszahlphase im Ruhestand zur Verfügung. Im Gegensatz zu vielen bisherigen Altersvorsorgeprodukten gibt es keine verpflichtende Kapitalgarantie. Dadurch können Anbieter stärker in renditestärkere Anlageklassen investieren. Aktuell neu ist, dass es einen gesetzlichen Kostendeckel für Standardprodukte von 1,0 Prozent pro Jahr geben soll, dass Geringverdiener stärker gefördert und Selbstständige ebenfalls bei der staatlichen Förderung berücksichtigt werden sollen. Zudem soll ein öffentlich verwaltetes Depot eingeführt werden. Die Rahmenbedingungen werden im Detail noch festgelegt, als Start ist der 1. Januar 2027 geplant.

Die nächsten Baader Trading Days finden am 17. und 18. Oktober 2026 in München statt. Warum besetzt das Finanz-Event eine Lücke? Wer kommt? Wieviele kommen?

Riedel: Mit den Baader Trading Days haben wir letztes Jahr in München ein Event für Privatanleger aus der Taufe gehoben und haben dafür ein wirklich positives Feedback erhalten. Mehr als 2.000 Gäste kamen an beiden Tagen. Unsere Zielsetzung war, interessierten und erfahrenen Anlegern den Wissenszugang zu Experten-Know-how rund um Trading und Geldanlage zu bieten und sich persönlich mit Branchenprofis auszutauschen. Wir haben die Veranstaltung als kostenfreies zweitägiges Forum konzipiert, bei dem unsere Besucher sich an den Ausstellerständen unserer Partner mit individuellen Fragestellungen informieren konnten und zusätzlich ein umfangreiches Bühnenprogramm zusammengestellt.

Zu unseren mehr als 25 Vortrags- und Panelgästen gehörten Markus Koch von der Wall Street, Rennfahrer und Entrepreneur Ralf Schumacher, Birgit Wetjen vom Courage Magazin, Prof. Thomas Jäger von der Uni Köln und natürlich durfte auch unser hauseigener Kapitalmarktexperte Robert Halver nicht fehlen. In diesem Jahr freuen wir uns darauf, an den Erfolg aus 2025 anknüpfen zu können und laden unsere Besucher am 17. und 18. Oktober 2026 ins Munich Urban Colab ein. Dieser zentral gelegene Veranstaltungsort ist deutlich größer als im letzten Jahr und bietet uns die Möglichkeit, mehr Aussteller zu zeigen und das Bühnenprogramm zu erweitern, sodass auch alle Gäste daran teilhaben können. Earlybird-Anmeldungen nehmen wir übrigens jetzt schon über baadertrading.de an.

Was interessiert jüngere Leute an den Baader Trading Days besonders? Was schätzen die Älteren am Event?

Riedel: Unser Publikum war maximal heterogen – vom tradingaffinen Studierenden über den arrivierten Börsenclub mit Mitgliedern ganz unterschiedlicher Altersstufen bis zum erfahrenen Anleger im Rentenalter hatten wir alles dabei. Rückblickend hatten wir einen so guten Zulauf, weil der Bedarf an Information bei Privatanlagern so hoch ist, und wir diesem mit den Baader Trading Days entgegenkommen: Wir bieten fundiertes Expertenwissen auf zwei Spuren – zum einen im persönlichen Gespräch am Stand und zum anderen über Vorträge, Panels, Talks, Interviews und Praxisberichte. Dieses Konzept, für das wir ganz bewusst keinen Eintritt verlangen, weil es unsere Mission verkörpert, erfüllt für die unterschiedlichen Alters- und Erfahrungszielgruppen individuelle Bedürfnisse. Vom lockeren Auftaktgespräch zur Frage „Wie funktioniert Wertpapierhandel eigentlich?“ bis zur Heavy-Trader-Diskussion rund um Bitcoin, Kryptowährungen und Handelsstrategien bieten wir einen kompetenten Rahmen für Wissensaustausch und -erwerb. Wir freuen uns schon jetzt wieder auf ein volles Haus!