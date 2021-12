Wölbern Invest bleibt unabhängig

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass das Bankhaus Wölbern von M.M.Warburg und dem Bankenverband übernommen wurden, um die finanzielle Zukunft des Hauses zu sichern. Das Emissionshaus Wölbern Invest bleib hingegen rechtlich und wirtschaftlich unabhängig, heißt es in einer Presseaussendung. Im Jahr 2008 hatte der Anteil des Bankhaus Wölbern am Gesamtumsatz des Initiators Wölbern Invest lediglich 7,5 Prozent betragen. Inhaber ist und bleibt Professor Heinrich Maria Schulte, der bei Kauf des Bankhauses 2006 von Beginn an seinen Fokus auf den Ausbau des Emissionsgeschäftes gelegt habe. 2007 war das Bankhaus Wölbern in zwei rechtlich unabhängige Gesellschaften für das Bank- und das Fondsgeschäft aufgespalten worden.