Wölbern Invest kauft Green Buildings für neuen Hollandfonds

„Die Konkurrenz um solche Core-Immobilien ist enorm“, sagt Werner Ackermann, Vertriebsleiter bei Wölbern Invest . Um sich attraktive Objekte für seine Anleger zu sichern, kauft der Initiator diese schon vor der Fertigstellung direkt vom Entwickler, noch bevor sie auf den Markt kommen. Wölbern Invest sichere sich so frühzeitig für seine Investoren die besten Immobilien zu attraktiven Konditionen, so Ackermann. Der Kaufpreis werde erst nach der Übergabe der komplett fertig gestellten und voll vermieteten Immobilie fällig, so sei ein Fertigstellungsrisiko ausgeschlossen.Wölbern Invest erwirbt die beiden multifunktionalen Büroimmobilien für einen neuen, sicherheitsorientierten Hollandfonds. Wie die vier Vorgängerfonds soll „Holland 70“ eine ökologisch sinnvolle Investition mit einer ökonomisch attraktiven Geldanlage verbinden. So wird für beide neu erworbene Immobilien eine Zertifizierung nach BREEAM , ein Zertifikat, das die umweltrelevante Gesamtleistung eines Gebäudes positiv beurteilt, fest eingeplant.Wölbern Invest emittiert seit 2007 Immobilienfonds mit nachhaltig errichteten Immobilien. Vertriebsstart des neuen Fonds ist voraussichtlich im Oktober 2010.