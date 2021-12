Wölbern startet Immobilienfonds mit kurzer Laufzeit

Das Hamburger Emissionshaus Wölbern Invest setzt neue Maßstäbe für Immobilieninvestments: Mit dem Holland 72 geht erstmals ein Wölbern-Fonds mit einer flexiblen Laufzeit in den Vertrieb: Geplant sind rund 6 Jahre. Fondsobjekt ist ein neu errichtetes Green Building direkt an der Waterfront Rotterdams, es ist bereits für 15 Jahre zu 100 Prozent an den Energiedienstleister Cofely Nederland N.V. vermietet. Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt 17,9 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligungssumme liegt bei 25.000 Euro, prognostiziert sind quartalsweise Auszahlungen von 5,5 Prozent pro Jahr ab dem ersten Quartal 2013.Das Hamburger Emissionshaus Wölbern Invest setzt seine Holland-Fondsreihe mit Holland 72 fort. Dabei liegt die Laufzeit zum ersten Mal für einen geschlossenen Immobilienfonds bei knapp über sechs Jahren (6,25 Jahre). Man wolle damit auch Anleger erreichen, die bislang die langen Laufzeiten anderer Fonds gescheut haben, heißt es von Wölbern.Investitionsobjekt ist ein voll vermieteter Büroneubau am Maas-Ufer mit 5.562 Quadratmetern Nutzfläche. Das Gebäude wird voraussichtlich im September 2012 fertig gestellt und als so genanntes Green Building nach dem niederländischen Green-Calc-Index zertifiziert. Mieter ist der Spezialist für Energiemanagement und Anlagenbau Cofely Nederland. Das Unternehmen gehört zum Energieversorger GDF Suez. Es besteht schon seit 1892 in Rotterdam, das Grundstück an der Willingestraat ist seit 1941 Firmensitz. Die Miete beträgt 180 Euro pro Quadratmeter. Der Mietvertrag läuft 15 Jahre.Die Mindestbeteiligung liegt bei 25.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio. Geplant sind quartalsweise Auszahlungen von 5,5 Prozent pro Jahr ab dem ersten Quartal 2013. Anleger erhalten ab August 2012 einen detaillierten Fondsbericht, der drei Mal im Jahr einen Einblick zum Verlauf ihres Investments und dessen Aussichten gibt.