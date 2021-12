Wölbern: Zwei Flieger in Warteposition

Das Emissionshaus Wölbern Invest platziert ab Juni den geschlossenen Flugzeugfonds Global Transport 02 Aviation. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 29 Millionen Euro, das Emissionskapital liegt bei 12,2 Millionen Euro.Investiert wird in einen Airbus A319, der für zehn Jahre (plus zwei Jahre Verlängerungsoption) an die Fluggesellschaft Hamburg International verchartert ist. Das 1998 gegründete Unternehmen will seine Flotte mit 10 Airbus A319 modernisieren.Die Laufzeit des Global Transport 02 Aviation ist auf 17 Jahre prognostiziert. Der in Aussicht gestellte Gesamtkapitalrückfluss soll sich in diesem Zeitraum auf 223 Prozent vor Steuern belaufen (Auszahlung/Internal Rate of Return: 7,5 Prozent jährlich auf das gebundene Kapital). Die Mindestbeteiligung liegt bei 15.000 Euro plus 3 Prozent Agio. Ein weiterer Flugzeugfonds soll bis Juni dieses Jahres folgen.Info: Wölbern Invest ist eine Schwestergesellschaft der Hamburger Privatbank Wölbern und bündelt das Fondsgeschäft der Gruppe.