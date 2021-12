Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity Wohin geht die Reise der Tourismusbranche?

Ansteckungsangst, Reisebeschränkungen und -warnungen: Die Einbußen der globalen Tourismusbranche vom Ausbruch der Corona-Pandemie bis Ende April 2021 belaufen sich laut der Weltorganisation für Tourismus UNWTO auf 175 Milliarden Euro. Viele Betriebe verkrafteten die Krise nicht und mussten Insolvenz anmelden. Aktuell scheint sich die Situation zu entspannen, alles überstanden ist aber noch lange nicht. Vor welchen Herausforderungen die Branche aktuell steht, wie sie sich darauf einstellt und was es mit Bleisure-Reisen auf sich hat – darum geht’s im ersten Teil des Podcasts „Tourismus im Wandel“.

Die Corona-Krise ist aber nur ein Faktor, der für Bewegung innerhalb der Branche sorgt: Auch der Tourismussektor kann sich Trends wie der Digitalisierung und dem steigenden Stellenwert von Nachhaltigkeit nicht entziehen. Aber geht nachhaltiger Tourismus überhaupt? Oder nur zu dem Preis, dass sich Geringverdiener keine Woche am Strand mehr leisten können? Dazu äußert sich Dr. Heller im zweiten Teil des Podcasts – und erläutert, warum trotz der fortschreitenden Digitalisierung ein Abgesang aufs Reisebüro um die Ecke zu früh kommt.

Dr. Markus Heller

Dr. Markus Heller ist geschäftsführender Gesellschafter der auf die Tourismusbranche spezialisierten Unternehmensberatung Dr. Fried & Partner sowie Gründer des Analyseunternehmens Travel Data + Analytics GmbH.

Heller hat an den Universitäten Wien, München und St. Gallen studiert und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Consulting. Er gehört seit Jahren zu den Vordenkern in der Reise- und Touristikbranche und beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte und Geschäftsmodelle.

Zu seinen Klienten gehören globale Konzerne und mittelständische Reiseunternehmen ebenso wie öffentliche Auftraggeber, beispielweise das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi). Außerdem ist er als Dozent sowie als Moderator und Impulsgeber für diverse Think Tanks und Branchenveranstaltungen wie dem Europäischen Tourismusforum tätig.

Er steht Unternehmen bei Fragen rund um touristische Investitions- und Transaktionsentscheidungen zur Seite und ist selbst als Investor aktiv.

