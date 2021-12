Redaktion 30.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Wohin mit dem Vermögen? Wovor sich deutsche Sparer fürchten

58 Prozent der Deutschen finden, dass sie finanziell gut dastehen. In der aktuellen Niedrigzinsphase würden jedoch nur 29 Prozent ihr Geld in die Altersvorsorge investieren. Ein Grund für die Zurückhaltung: Jeder Dritte hat Angst vor Falschberatung. Was dahinter stecken könnte.