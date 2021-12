Wohlstand, Gesundheit, Lebensqualität In diesen Ländern leben Rentner am besten

Wo geht es den Menschen im Ruhestand am besten? Für den Global Retirement Index hat Natixis Investment Managers Gesundheit, Finanzen und Lebensqualität von Rentnern in weltweit 44 Ländern ausgewertet. Deutschland schafft es im Ranking nicht unter die Top Ten.

Wo Menschen im Ruhestand am besten leben, zeigt der Global Retirement Index von Natixis Investment Managers. Untersucht wurden die Faktoren Gesundheit, Finanzen, Lebensqualität und materieller Wohlstand im Alter. Platz 1 belegt Island vor der Schweiz und Norwegen. Deutschland liegt auf Rang 13.



Im Bereich Gesundheit, in den Lebenserwartung, Gesundheitsausgaben pro Kopf und nicht durch die Versicherung abgedeckte Gesundheitsleistungen einfließen, schneidet die Bundesrepublik gut ab. Auch die Lebensqualität der Rentner ist laut dem Index hierzulande hoch. Schlecht sieht es in Deutschland dagegen bei der finanziellen Situation der Renter aus. In diesem Sub-Index liegt die Bundesrepublik nur auf Platz 35 von 44.