Extra-Gebühr als Verwaltungskosten getarnt: Der BGH stoppt diese Praxis bei Wohn-Riester-Bausparverträgen endgültig. Bis zu 1,4 Millionen Verträge könnten betroffen sein.

Wer einen Bausparvertrag abschließt, kauft sich damit vor allem eines: den Anspruch auf einen späteren Baukredit. Diesen Anspruch zu verwalten, ist Aufgabe der Bausparkasse – vertraglich und gesetzlich. An dieser Aufgabe sind einige Bausparkassen in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder gescheitert - indem sie per Vertrag eine Gebühr für sich einforderten, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs unrechtmäßig ist: das „Jahres-“ oder „Vertragsentgelt“. Damit sollten Kunden für die Verwaltungstätigkeit bei Bausparverträgen noch einmal extra zahlen – zusätzlich zur Abschlussgebühr und ohne Rücksicht auf die ohnehin niedrigen Guthabenzinsen.

Der Bundesgerichtshof hat dieser Praxis nun auch beim staatlich geförderten Wohn-Riester-Bausparvertrag eine Absage erteilt. Der XI. Zivilsenat gab einer Unterlassungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) statt. Er erklärte zwei Entgeltklauseln einer Bausparkasse für unwirksam: ein „Jahresentgelt“ von 15 Euro in älteren Verträgen sowie ein seit 2022 verwendetes „Vertragsentgelt“ von 24 Euro pro Jahr in der Sparphase (Az. XI ZR 83/25).

Das Landgericht und auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatten die Klage zuvor noch abgewiesen.

Warum das Urteil überfällig war

Der BGH hatte schon 2022 ein Jahresentgelt bei einem klassischen Bausparvertrag gekippt. Mehrere Bausparkassen reagierten darauf, indem sie nicht etwa die Gebühr strichen, sondern ihre Klauseln stattdessen umformulierten. Offenbar in der Hoffnung, dass ein leicht abweichender Wortlaut im Zweifel vor Gericht bestehen würde.

Genau das war nun auch beim Wohn-Riester-Fall die entscheidende Frage: Die beklagte Bausparkasse hatte 2022 eine neue Klausel eingeführt und das Entgelt ausdrücklich unter Berufung auf das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) als „Verwaltungskosten“ deklariert.

Der BGH ließ das nicht gelten und begründete: Mit dem Jahresentgelt lässt sich die Bausparkasse Aufwand für Verwaltungstätigkeiten bezahlen, die im Zusammenhang mit dem Bausparkredit stehen. Diese Tätigkeiten liegen aber überwiegend im eigenen Interesse der Bausparkasse. Sie darf ihre Kunden dafür nicht zur Kasse bitten.

Damit wichen die Klauseln vom sogenannten Leitbild des Paragraf 488 Absatz 1 Satz 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ab. Die Norm regelt die vertragstypischen Pflichten bei Kreditverträgen. Sie sieht als Gegenleistung für den Empfang eines Darlehens nur zwei Dinge vor: Zins und Rückzahlung. Ein zusätzliches Entgelt für Verwaltungsaufwand ist nicht vorgesehen. Weicht eine Klausel aus einem Kreditvertrag von diesem Leitbild ab, ist das für Gerichte ein Indiz für eine unangemessene Benachteiligung – genau die Argumentationslinie, die der BGH schon 2022 beim klassischen Bausparvertrag genutzt und jetzt auf den Wohn-Riester-Vertrag übertragen hat.

Auch das bereits genannte AltZertG half der Bausparkasse nicht weiter. Das Gesetz regelt, welche Kriterien ein privater Altersvorsorgevertrag erfüllen muss, damit er als „Riester-Vertrag“ gilt und staatliche Förderung erhält. Zwar nennt das Gesetz Verwaltungskosten als zulässige Kostenart. Daraus lässt sich laut BGH aber nicht ableiten, dass der Gesetzgeber eine solche Entgeltklausel – weder in der Höhe noch grundsätzlich – billigen wollte.

Kein Einzelfall: OLG Stuttgart und OLG München ziehen nach

Das Problem betrifft nicht nur eine einzelne Bausparkasse – was zwei weitere Verfahren zeigen, die der VZBV parallel geführt hat. Das OLG Stuttgart kippte im Februar 2026 ein Jahresentgelt von bis zu 36 Euro bei Schwäbisch Hall (Tarif Fuchs04), das OLG München erklärte im Mai 2026 ein Jahresentgelt von bis zu 30 Euro bei der LBS Landesbausparkasse Süd für unzulässig. Beide Gerichte kamen im Kern zum gleichen Ergebnis wie jetzt der BGH.

Das OLG Stuttgart kassierte zudem eine Klausel, mit der Schwäbisch Hall Vertragsbedingungen einseitig ändern konnte, solange Kunden nicht fristgerecht widersprachen. Wüstenrot gab bei einer ähnlichen Kontogebühr (12 Euro jährlich) schon während des Verfahrens klein bei und erklärte sich zur Unterlassung bereit.

David Bode, Referent im Team Rechtsdurchsetzung beim VZBV, sieht die Argumentationslinie der Verbraucherschützer damit bestätigt: „Die Urteile stützen unsere Auffassung, dass Jahresentgelte bei Bausparverträgen generell unzulässig sind.“

Rechtskräftig sind die beiden OLG-Urteile aber noch nicht. Schwäbisch Hall ist gegen die Änderungsklausel in Revision gegangen und hat gegen die Jahresentgelt-Klausel Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Die LBS Süd hat ebenfalls Nichtzulassungsbeschwerde erhoben. Wüstenrot legte Revision gegen die Änderungsklausel ein.

Millionen von Wohn-Riester-Verträgen

In Deutschland gibt es nach Angaben von Verbraucherschützern rund 1,4 Millionen Wohn-Riester-Verträge. Die meisten davon sind geförderte Bausparverträge. Damit dürfte sich das BGH-Urteil auch in der Breite auswirken. Der VZBV geht zudem davon aus, dass Verbraucher zu Unrecht gezahlte Entgelte mindestens für die vergangenen drei Jahre zurückfordern können.

Der BGH selbst äußert sich in seiner Mitteilung nicht zu etwaigen Rückforderungsansprüchen.