Wohn-Riester: Unbekannt und zu kompliziert

Knapp 42 Prozent der Befragten gaben an, noch nie vom Wohn-Riester gehört zu haben. Rund 17 Prozent der Umfrageteilnehmer, die die Regelung kannten, fanden diese zu kompliziert. Weitere 15 Prozent zweifelten an den tatsächlichen finanziellen Vorteilen der Eigenheimrente und hielten die staatlichen Zulagen für zu gering. Immerhin gaben jedoch knapp 19 Prozent der Befragten an, die Eigenheimrente in Betracht zu ziehen Tatsächlich haben jedoch lediglich 7,6 Prozent der Befragten bereits einen Wohn-Riester-Vertrag.- Yale-Investmentansatz: Investieren wie die Elite-Unis >> zum Themenkanal - Anlagethema Offshore-Öl: Alles über die Ölgewinnung 3.000 Meter unter dem Meer >> zum Themenkanal