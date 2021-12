Wohn- und Gewerbeimmobilien Project Immobilien mit neuer Unternehmensstruktur

Die Nürnberger Project Immobilien Gruppe ändert ihre Unternehmensstruktur. Neu gegründet hat sie die Project PM Generalplanung. Geschäftsführer sind Jürgen Stigler (38) und Benjamin Waeger (39). Die bisher für Bauplanung, Ausschreibung und Bauabwicklung zuständige PM Project Management geht in dem neuen Unternehmen auf.Diplom-Bauingenieur Jürgen Stigler ist seit 2012 im Unternehmen. Er war bislang Vorstand für den Bereich Planung und Bau bei Project PI Immobilien. Dieser Vorstandsposten wurde mit der Neugründung von Project PM Generalplanung abgeschafft. Benjamin Waeger ist ebenfalls Diplom-Bauingenieur und bei PM Project Management seit 2013 Technischer Bauleiter für die Region Berlin.Die Project Immobilien Gruppe bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds an. Schwerpunkt der Gruppe ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten deutschen Metropolregionen.