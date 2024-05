Seit etwa zwei Jahren ist in der Wohngebäudeversicherung eine rasante Beitragsentwicklung zu beobachten. Gründe gibt es dafür viele: Zu nennen sind hier insbesondere die Baupreissteigerungen, zunehmende Schäden durch Extremwetterereignisse. Auch der Handwerkermangel und Lieferengpässe durch Störung der Lieferketten gehören zu den Kostentreibern. Hinzu kommt aber ein Thema, dass häufig unterschätzt wird – der allgemeine Sanierungsstau im Gebäudebestand.

Kostentreiber Leitungswasserschäden in alten Gebäuden

Viele Versicherer drängen zu Recht oft auf eine Sanierung älterer Gebäude. Und ihr Anteil ist verdammt hoch. Der überwiegende Anteil aller Wohngebäude in Deutschland (38 Prozent) hat ein Baujahr zwischen 1950 und 1979. 13 Prozent sind sogar über 100 Jahre alt und wurden vor 1919 gebaut. Dagegen wurden laut Statista nur 37 Prozent nach 1980 errichtet. Alles, was alt ist, ist schadensanfällig. Vor allem alte Wasserleitungen bergen ein hohes Schadenspotenzial. Die versicherte Gefahr Leitungswasser gilt in der Sparte als der Kostentreiber schlechthin.

Große Probleme für Vermieter bei Mehrfamilienhäusern

Oft können Gebäude mit mehreren Vorschäden nur noch mit dem Nachweis einer umfangreichen Sanierung aller wasserführenden Leitungen versichert werden. Zudem gibt es hier meist hohe Beitragszuschläge und /oder hohe Selbstbeteiligungen. Der letzte Punkt ist für die Eigentümer von Mietshäusern besonders schmerzlich, denn im Gegensatz zu den Versicherungsprämien sind Selbstbeteiligungen nicht im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umlagefähig.

Zudem ist es mit den eigentlichen Sanierungskosten bei vermieteten Mehrfamilienhäusern noch lange nicht getan, denn das Bürgerliche Gesetzbuch sieht vor, dass der Vermieter alle modernisierungsbedingten Aufwendungen des Mieters ersetzen und hierfür auch Vorschuss leisten muss. Weil es keine Grundsatzurteile hoher Gerichte zur Frage der Kosten für Ersatzunterkünfte gibt, ist jeder Einzelfall tückisch.

Nun soll hier freilich nicht der Eindruck erweckt werden, die Vermieter würden alle am Hungertuch nagen, aber natürlich geht es hier um hohe Zusatzkosten. Rund 43 Prozent aller vermieteten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern befinden sich in Privatbesitz. Dort haben wir es also mit privaten Gebäudebesitzern oder mit Eigentümergemeinschaften zu tun. Die Kapitaldecke ist hier natürlich durchaus dünner als bei den großen Immobilien- und Wohnungsgesellschaften.

Was passiert mit den Mietern?

Nicht zu unterschätzen sind auch der weitreichende organisatorische Aufwand und rechtliche Hürden. Denn die Umsetzung bedeutet faktisch eine Entmietung, da Bewohner oft für Wochen ausziehen müssen. Hier stellen sich ganz praktische Fragen: Wie erkläre ich einer 85-jährigen Mieterin, dass sie für Wochen, vielleicht Monate ihre häusliche Krankenpflege in einem Ersatzquartier organisieren muss? Was bedeutet es für Familien, deren Arbeits- und Schulwege davon betroffen sind? Und wo bekomme ich in einer boomenden Großstadt überhaupt angemessene Ersatzunterkünfte her?

Ohne anwaltliche Hilfe ist eine Sanierungsmaßnahme mit temporärem Umzug in vielen Fällen kaum durchsetzbar. Und natürlich haben Mieter auch Rechte, denn nicht alles ist angemessen und muss akzeptiert werden. Solche Umsetzungsprobleme entbinden Vermieter selbstverständlich nicht von ihren Sanierungspflichten, führen aber oft dazu, dass diese gescheut und Maßnahmen auf das Nötigste beschränkt werden.

Was die Prämie alles teuer macht

In der Folge habe ich, selbst bei ganz gewöhnlichen Gebäuden, täglich Fälle auf dem Tisch, bei denen zahlreiche Vorschäden die Prämienkalkulation beeinflussen. Eben, weil nicht saniert wurde. Hinzu kommen Gebäude, die durch Ihre Bauweise außerhalb der Norm liegen. Oft geht es auch um Objekte mit mehreren größeren Nebengebäuden wie zum Beispiel Scheunen oder sonstige Nebengelasse. Die Flächen solcher oft sehr alten Objekte sind häufig sehr weitläufig und im fachmännischen Sinne kernsaniert werden nur die wenigsten.

Da kommt es nicht selten vor, dass der Erwerber sich später mit Wohngebäudeprämien weit jenseits der 2000-Euro-Marke konfrontiert sieht. Auch sonstige Schnäppchenhausjäger, die es naturgemäß eher auf ältere Gebäude abgesehen haben, ereilt in Bezug auf die späteren Versicherungsbeiträge oft ein böses Erwachen.

Seitens der Versicherer sind die Preissteigerungen selbstverständlich aus den zuvor genannten Gründen nahezu unausweichlich. Viele Anbieter weisen in der Gebäudeversicherung bereits seit Jahren deutliche Verluste aus.

Bei Mehrfamilienhäusern sind zumindest gebäudebezogene Sach- und Haftpflichtversicherungen in der Regel noch im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umlegbar. Was aber nicht bedeutet, man müsse sich bei exorbitanten Mehrkosten nicht auf Anfrage der Mieter rechtfertigen. Dies gilt natürlich auch für Hausverwalter, die von Eigentümern oder Eigentümergemeinschaften mit der Besorgung und Pflege von Versicherungsschutz beauftragt worden sind.

Welche Möglichkeiten Makler in einem schwierigen Markt bleiben

Was kann man also tun, um die Kosten für den Kunden erträglich zu halten? Als Makler kann ich natürlich Vergleichsangebote einholen. Ich kann den Versicherungsnehmer vielleicht auch mal für eine höhere Selbstbeteiligung zu Gunsten der laufenden Prämie begeistern, die zudem auch die Einreichung von Kleinstschäden minimiert und somit die objektbezogene Schadensquote senkt. Einige Anbieter bieten Modelle mit Schadensfreiheitsrabatten an, so wie es der Kunde schon aus seiner Kfz-Versicherung kennt. Auch hier winkt dann ein entsprechender Prämienbonus. Andere Anbieter locken wiederum mit Laufzeit- und Bündelnachlässen.

Tendenziell wird es aus meiner Sicht jedoch immer schwieriger, im Wohngebäudebereich, durch eine Vertragsumdeckung die Prämie für den Kunden nennenswert zu senken. Die Neugeschäftsprämien sind oft deutlich höher als Bestands- oder Sanierungsprämien. Das Marktumfeld ist angesichts der gestiegenen Anzahl von Schäden und der gestiegenen Baupreise schwierig.