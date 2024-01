Nach Einschätzung von R+V-Vorstandschef Norbert Rollinger, der auch Präsident des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist, könnten Gebäudeversicherungen im Zuge des Klimawandels teilweise unerschwinglich werden. „Wir laufen sukzessive auf eine Unversicherbarkeit von Risiken zu“, sagte er im Interview mit der Mediengruppe VRM.

Schon mittelfristig Verdoppelung der Prämien

Rollinger wiederholte damit frühere Aussagen, wonach bei drei oder vier Grad Erderwärmung praktisch kein Versicherungsschutz im Gebäudesektor mehr möglich sein wird: „Dann werden Versicherungen so unberechenbar und so teuer, dass wir kein wirtschaftlich tragfähiges Angebot mehr machen können.“ Der 59-jährige Top-Manager rechnet damit, dass sich die Versicherungsprämien sich bereits in den nächsten Jahren verdoppeln werden, wenn keine Klimafolgenanpassung erfolgt.

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist das Ziel festgehalten, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Wissenschaftler warnen, dass jedes Zehntel mehr Erwärmung noch katastrophalere Folgen in Form noch extremerer Wetterereignisse hätte.

GDV fordert schon lange klimaangepasstes Bauen

„Immer noch werden weiterhin Tausende Häuser in Überflutungszonen neu gebaut. Das muss gestoppt werden“, forderte Rollinger. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 tritt der GDV vehement für diese Position ein. Dazu gehört aus Sicht des Verbands eine Anpassung des Bau- und Planungsrechts. Konkret soll das Schutzziel „Klimaangepasstes Bauen“ in die Baugesetzgebung aufgenommen wird. Bestehende Gebäude sollten zudem durch präventive Maßnahmen gegen Überschwemmung und Starkregen geschützt werden, so der GDV. Eine Pficht zur Elementarschadenversicherung lehen die Interessenvertreter allerdings ab.