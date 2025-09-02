Die Wohngebäudesparte ist in der Krise, die Tarifqualität hat sich aber zuletzt verbessert. Das zumindest will das Analysehaus Ascore im aktuellen Scoring festgestellt haben.

Scoring-Untersuchung von Ascore Deutlich mehr Top-Tarife in der Wohngebäudeversicherung

Die aktuelle Situation bei Wohngebäudeversicherungen ist von steigenden Prämien geprägt, die auf gestiegene Baukosten und höhere Schadenaufwendungen zurückzuführen sind. In der Tarifqualität bildet sich dies nicht ab.

Das Beratungsunternehmen Ascore Analyse hat den aktuellen Jahrgang seines Scorings in der Wohngebäudeversicherung veröffentlicht. Bewertet wurden hierbei 117 Tarife von 42 Gesellschaften. 2024 waren es 103 Offerten von 39 Gesellschaften.

So funktioniert die Scoring-Bewertung

Die Angaben zur Methodik der Untersuchung sind wie bei Ascore üblich eher dünn: Die Datengrundlage bilden die Versicherungsbedingungen sowie die Annahme- und Verkaufsrichtlinien des jeweiligen Anbieters. Die Untersuchungskriterien werden dabei laut Ascore in Score-relevante (54) und Individual-Research-Kriterien (63) unterteilt. Während die Score-relevanten Kriterien die Bewertung maßgeblich beeinflussen, ergänzen die IR-Kriterien den Katalog um weiterführende, spezifische Themen, so die Erklärung der Autoren.

In diesem Jahr wird das Scoring um drei Kriterien erweitert: maximales Gebäudealter, versicherbare Bauartklassen und maximale Anzahl der Vorschäden in den vergangenen fünf Jahren. Darüber hinaus wurde die Benchmark beim Kriterium „Provisorische Rettungsmaßnahmen beziehungsweise Reparaturkosten“ von 10.000 auf 100.000 Euro angehoben.

„Mit den zusätzlichen Kriterien können wir Entwicklungen im Wohngebäudemarkt besser abbilden und vergleichen“, sagt Christina Frese Versicherungsanalystin Komposit bei Ascore Analyse.

Laut Ascore erfolgt die Bewertung der Tarife anhand „klar definierter Maßstäbe und Benchmarks“. Letztere orientieren sich am Durchschnitt der analysierten Tarife. Eine positive Wertung eines Kriteriums erfolgt mit einem ganzen Punkt, sonst wird kein Punkt vergeben. Die erreichte Gesamtpunktzahl wird auf sechs Wertungsklassen umgelegt und in Kompassen ausgegeben. Eine direkte Gewichtung der einzelnen Kriterien erfolgt nicht.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Einteilung der Kompasse („Herausragend“, „Ausgezeichnet“, „Sehr Gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Schwach“) muss als anbieterfreundlich bezeichnet werden, entspricht sie doch nicht der üblichen Benotungssystematik und führt zu positiven Urteilen von Produkten, die eigentlich im Mittelfeld der Untersuchung landen.

Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Von Ascore ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Die Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen eine leichte Verschiebung hin zu besseren Bewertungen. So steigt die Zahl der mit „Herausragend“ bewerteten Tarife von zehn im Jahr 2024 auf 17 in diesem Jahr. Auch die Kategorie „Ausgezeichnet“ legt von 35 auf 38 Tarife zu. Worin die konkreten Verbesserungen liegen, teilen die Analysten nicht mit.

Bei den „sehr guten“ Tarifen bleibt die Zahl nahezu stabil (30 auf 31). Die Bewertung „Gut“ steigt von zwölf auf 16 Tarife, während „Ausreichend“ leicht zurückgeht (14 auf 13). Am unteren Ende bleibt die Zahl der „schwachen“ Bewertungen konstant bei zwei.

Diese Anbieter sind mit mindestens einem Tarif in der höchsten Wertungsklasse platziert:

Adcuri

Alte Leipziger

Barmenia

Die Bayerische

Domcura

GEV Grundeigentümer-Versicherung

Interlloyd

Interrisk

Rheinland Versicherung

Rhion Digital

SHB Allgemeine Versicherung

Universa

Quelle: Ascore Analyse

Die aktuellen Ergebnisse berücksichtigen laut Ascore-Angaben auch Tarife, die von den Anbietern noch nicht final freigegeben wurden. Deshalb könne sich die Verteilung in den kommenden Wochen noch geringfügig ändern. Die Scoring-Ergebnisse aller analysierten Tarife sind hier abrufbar.