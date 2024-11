Die deutsche Versicherungsbranche sieht sich mit erheblichen Herausforderungen durch die neue Gefahrstoffverordnung konfrontiert. Das vom Bundeskabinett kürzlich beschlossene Regelwerk, das noch in diesem Jahr in Kraft treten soll, wird besonders Hausrat- und Wohngebäudeversicherer vor operative und finanzielle Probleme stellen. Die neue Verordnung sieht vor, dass bei Gebäuden mit Baujahr vor 1993 vor jeglichen Reparatur- oder Sanierungsarbeiten zunächst eine Asbestprüfung erfolgen muss. Das betrifft etwa 34 Millionen Wohnungen in Deutschland – drei Viertel aller Wohnungen.

Millionenschwere Zusatzbelastung wird bei den Versicherten landen

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rechnet mit Mehrkosten von rund 190 Millionen Euro jährlich für die Wohngebäudeversicherer. Diese zusätzliche finanzielle Belastung wird sich voraussichtlich in steigenden Versicherungsprämien niederschlagen. Besonders die fehlenden Ausnahmeregelungen für zeitkritische Fälle bereiten der Branche Sorgen.

„Vor allem bei Leitungswasserschäden spielt der Faktor Zeit eine zentrale Rolle“, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Verzögerte Reparaturen können zu Schimmelbefall und weiteren Gebäudeschäden führen.“

GDV fordert dreijährige Übergangsfrist für Asbestprüfungen

Um die Probleme zu entschärfen, fordert der Verband eine dreijährige Übergangszeit. In dieser Phase könnten Laborkapazitäten ausgebaut, emissionsarme Verfahren entwickelt und sichere Sofortmaßnahmen etabliert werden.

Asmussen verweist auf den aktuellen Mangel an qualifizierten Fachkräften und kritisiert die langsamen Anerkennungsverfahren für neue Sanierungstechniken. Besonders irritiert zeigt sich die Versicherungswirtschaft darüber, dass für energetische Sanierungen bereits Ausnahmeregelungen vorgesehen sind.

Wohngebäudeversicherung: Asbestprüfung verteuert Schadenregulierung deutlich

Die Verordnung dient zwar dem Arbeitsschutz, die praktischen Auswirkungen für Versicherte könnten jedoch erheblich sein. Die vorgeschriebenen Erkundungsmaßnahmen verzögern notwendige Reparaturen um bis zu zwei Wochen. Gleichzeitig müssen sich Kunden auf höhere Prämien einstellen.

Die Assekuranz hofft nun auf Nachbesserungen seitens des Gesetzgebers für eine praxistaugliche Umsetzung. Dabei steht vor allem eine Sonderregelung für Notfälle im Fokus, die schnelles Handeln bei akuten Schäden ermöglichen soll.