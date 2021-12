Redaktion 10.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Wohngebäudeversicherung Wenn der Sturm das Dach mitnimmt

Kyrill, Andreas, Ela: Stürme haben in Deutschland in den vergangenen Jahren Milliardenschäden verursacht – und die Unwetter werden mehr. Eine Wohngebäudeversicherung ist für Eigentümer daher ein Muss. Was wichtig ist.