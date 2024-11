Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Das gelte nicht nur für die Top-7-Metropolen , meint Jan Philipp Daun , Geschäftsführer des Immobilienverwalters Garbe Industrial Real Estate. Die Assetklasse Wohnen funktioniere in den Metropolregionen auch etwas weiter außerhalb der größeren Städte.

Wie geht es 2025 weiter? Experten erwarten, dass Investoren sich wieder verstärkt auf dem Markt für Wohnimmobilien umschauen. „Wohnen wird durch Faktoren wie die demografische Entwicklung, eine weiterhin hohe Zuwanderungsquote und eine geringe Neubauqualität für Investoren langfristig attraktiv bleiben“, sagt Michael Baumann vom Immobilienberater Colliers in Deutschland.

Bauzinsen runter, Neugeschäft rauf : Nach schwierigen Jahren am Immobilienmarkt gab es für Käufer und Investoren jüngst wieder positive Signale. Auch die Preise für Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser steigen wieder. Jonas Zdrzalek , Immobilienexperte am Kieler Institut für Wirtschaft (IfW), sprach bereits im Juli von einer Trendwende am Immobilienmarkt . „Investoren scheinen erneut Vertrauen in die langfristige Wertsteigerung von Immobilien zu gewinnen“, so Zdrzalek, der regelmäßig Daten zu notariell beglaubigten Verkaufspreisen veröffentlicht.

Wohnimmobilien im Speckgürtel sind weiterhin gefragt

Das bestätigt auch Daniel Preis, Geschäftsführer des Immobilien-Investmenthauses Domicil Real Estate: „Wir stellen fest, dass die Metropolregionen, also der klassische Speckgürtel von sogenannten A-Städten, weiterhin sehr gefragt sind.“ Das gelte sowohl für private als auch institutionelle Anleger. „In diesen Lagen erwarten wir, auch durch den ausbleibenden Neubau, in den kommenden Jahren weiterhin eine starke Nachfrage.“ Das Unternehmen investiere derzeit zudem in B- und C-Städte mit einem starken Nachfrageüberhang, wie etwa Gelsenkirchen oder Dresden.

„Wir erwarten, dass die Mieten insbesondere in den Metropolen und im näheren Umland weiter ansteigen und sich zunehmend von der Lohnentwicklung entkoppeln werden“, so Preis. Auch die Kaufpreise für Wohnimmobilien dürften langfristig wieder deutlich ansteigen, denn das Nachholpotenzial sei enorm. „Für Investoren ist deshalb ein sehr guter Zeitpunkt, um zu investieren“, so der Immobilienexperte. Mietrenditen von 3 bis 5 Prozent seien möglich, je nach Standort könnten die Werte aber variieren.