Wohnungspreise können stark variieren, sogar innerhalb einer Stadt. Immowelt hat das Preisgefälle in 15 deutschen Großstädten untersucht.

Lage, Lage Lage: Wer in einer deutschen Großstadt eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, muss je nach Stadtteil sehr unterschiedliche Preise einkalkulieren. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von Immowelt.

Das Immobilienportal hat die Angebotspreise für Wohnimmobilien in den einzelnen Stadtteilen der 15 größten deutschen Städte unter die Lupe genommen. Ergebnis: Zwischen den teuersten und den günstigsten Vierteln können finanziell Welten liegen – manchmal sogar innerhalb ein und derselben Stadt.

Wie Immowelt die Preise berechnet hat

Die Grundlage bilden Inserate auf immowelt.de mit Stichtag 1. Mai 2026. Die Quadratmeterpreise wurden mit einem hedonischen Verfahren berechnet – einem statistischen Modell, das die Eigenschaften jeder Immobilie gewichtet und so vergleichbare Preise ermittelt. Als Referenz dienen zwei Immobilientypen:

eine Bestandswohnung mit 75 Quadratmetern, drei Zimmern, im ersten Obergeschoss und Baujahr in den 1990er-Jahren sowie

ein Einfamilienhaus mit 600 Quadratmetern Grundstücksfläche, fünf Zimmern und Baujahr zwischen 1945 und 1970.

Der ausgewiesene Stadtteilpreis ist ein gewichteter Durchschnitt beider Segmente, abhängig davon, wie häufig welcher Typ im jeweiligen Viertel vorkommt. Wichtig: Es handelt sich um Angebotspreise. Zu welchem Preis eine Immobilie letztlich den Besitzer wechselt, kann je nach Verhandlung und Marktlage davon abweichen.

In unserer Bilderstrecke finden Sie – alphabetisch sortiert – die jeweils fünf teuersten und fünf günstigsten Stadtteile für Wohnimmobilien, inklusive der ermittelten Preise von Immowelt.

Berlin 1 / 15 Fernsehturm und die Spree in Berlin. Bildquelle: Imago Images / Zoonar