Preisgefälle von Wohnimmobilien in 15 deutschen Großstädten
Lage, Lage Lage: Wer in einer deutschen Großstadt eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, muss je nach Stadtteil sehr unterschiedliche Preise einkalkulieren. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von Immowelt.
Das Immobilienportal hat die Angebotspreise für Wohnimmobilien in den einzelnen Stadtteilen der 15 größten deutschen Städte unter die Lupe genommen. Ergebnis: Zwischen den teuersten und den günstigsten Vierteln können finanziell Welten liegen – manchmal sogar innerhalb ein und derselben Stadt.
Wie Immowelt die Preise berechnet hat
Die Grundlage bilden Inserate auf immowelt.de mit Stichtag 1. Mai 2026. Die Quadratmeterpreise wurden mit einem hedonischen Verfahren berechnet – einem statistischen Modell, das die Eigenschaften jeder Immobilie gewichtet und so vergleichbare Preise ermittelt. Als Referenz dienen zwei Immobilientypen:
- eine Bestandswohnung mit 75 Quadratmetern, drei Zimmern, im ersten Obergeschoss und Baujahr in den 1990er-Jahren sowie
- ein Einfamilienhaus mit 600 Quadratmetern Grundstücksfläche, fünf Zimmern und Baujahr zwischen 1945 und 1970.
Der ausgewiesene Stadtteilpreis ist ein gewichteter Durchschnitt beider Segmente, abhängig davon, wie häufig welcher Typ im jeweiligen Viertel vorkommt. Wichtig: Es handelt sich um Angebotspreise. Zu welchem Preis eine Immobilie letztlich den Besitzer wechselt, kann je nach Verhandlung und Marktlage davon abweichen.
In unserer Bilderstrecke finden Sie – alphabetisch sortiert – die jeweils fünf teuersten und fünf günstigsten Stadtteile für Wohnimmobilien, inklusive der ermittelten Preise von Immowelt.
Im Immobilienpreisranking von Immowelt rangiert die deutsche Hauptstadt überraschend weit hinten. Der Stadtdurchschnitt liegt bei 4.907 Euro pro Quadratmeter, und selbst die teuersten Viertel erreichen keine Dimensionen, die mit besonders teuren Pflastern wie München oder Hamburg mithalten könnten.
Dahlem im Südwesten, bekannt für seine Villenstraßen und die Freie Universität, führt das Berliner Ranking mit 7.190 Euro an – das entspricht bundesweit nur Platz 46. Ganz knapp dahinter liegt Grunewald mit 7.188 Euro. Beide Viertel kosten rund 46 Prozent mehr als der Berliner Schnitt. Berlin-Mitte, das viele als das Herz der Hauptstadt sehen, belegt mit 6.647 Euro erst Platz drei in der Stadt – und landet im bundesweiten Vergleich auf Rang 62.
Am günstigsten kauft man in Neu-Hohenschönhausen (3.040 Euro) und Alt-Hohenschönhausen (3.048 Euro), die beide rund 38 Prozent unter dem Stadtdurchschnitt liegen. Die ehemaligen Plattenbaubezirke im Nordosten zeigen, wie stark die Nachwirkungen der deutschen Teilung den Berliner Immobilienmarkt noch immer prägen.
Berlin: Die 5 teuersten Viertel
|Stadtviertel
|Kaufpreis (pro m2)
|Differenz zum
Stadtdurchschnitt
|%-Differenz zum
Stadtdurchschnitt
|Dahlem
|7.190 €
|+2.283 €
|+46,5%
|Grunewald
|7.188 €
|+2.281 €
|+46,5%
|Mitte
|6.647 €
|+1.740 €
|+35,5%
|Wannsee
|6.172 €
|+1.265 €
|+25,8%
|Tiergarten
|6.073 €
|+1.166 €
|+23,8%
Die 5 günstigsten Viertel
|Stadtviertel
|Kaufpreis (pro m2)
|Differenz zum
Stadtdurchschnitt
|%-Differenz zum
Stadtdurchschnitt
|Neu-Hohenschönhausen
|3.040 €
|-1.867 €
|-38,0%
|Alt-Hohenschönhausen
|3.048 €
|-1.859 €
|-37,9%
|Hellersdorf
|3.098 €
|-1.809 €
|-36,9%
|Malchow
|3.161 €
|-1.746 €
|-35,6%
|Marzahn
|3.280 €
|-1.627 €
|-33,2%