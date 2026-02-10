In diesen 9 Städten sind Wohnungen zuletzt günstiger geworden
Der deutsche Wohnimmobilienmarkt befindet sich im Aufwärtstrend: Nach einer Jahre andauernden Rally mit Peak im Sommer 2022 gingen die Wohnimmobilienpreise zunächst wieder moderat zurück - bevor sich das Blatt erneut wendete. Der Immobilienportalbetreiber Immowelt hat die Situation in 80 deutschen Großstädten untersucht. Verglichen wurden die Preisniveaus vom 1. Februar 2026 mit dem 1. Februar 2025.
Kernfazit von Immowelt: In 71 von 80 untersuchten Großstädten wurden Wohnungen in dem Zeitraum teurer - im Durchschnitt um 4,0 Prozent, in der Spitze sogar um knapp 12 Prozent. Das heißt umgekehrt jedoch auch: In neun deutschen Großstädten sind die Wohnungspreise zuletzt gefallen.
Verglichen hat Immowelt die Preise einer Referenzwohnung mit 75 Quadratmetern, drei Zimmern, im ersten Stock gelegen und Baujahr 1990er Jahre. Wichtig: Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um tatsächlich erzielte Verkaufspreise. Diese können im Zuge von Nachverhandlungen und möglichen Preisnachlässen auch darunter liegen. Als Indikator für Preisentwicklungen am Wohnungsmarkt sind Angebotspreise allerdings durchaus aussagekräftig.
Göttingen und Bergisch Gladbach mit Spitzenwerten
Den deutschlandweit stärksten Anstieg bei Wohnungspreisen maß Immowelt in Göttingen – mit einem Plus von 11,9 Prozent auf 3.261 Euro pro Quadratmeter. Ebenfalls legte Bergisch Gladbach mit 11,2 Prozent deutlich zu. Auch Mannheim (plus 9,9 Prozent), Ulm (plus 8,9 Prozent) und Rostock (plus 8,3 Prozent) gehören zu den Spitzenreitern.
29 Großstädte verzeichneten Zuwächse von mehr als 5 Prozent. Die Immowelt-Erhebung wird durch eine Wohnimmobilienanalyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft bestätigt: Auch dort maßen die Analysten zuletzt vorwiegend steigende Preise.
Moderate Anstiege in den Metropolen
Konkret in den deutschen Metropolen verteuerte sich Wohneigentum dagegen moderater: In München – der teuersten deutschen Großstadt - ging es um 2,7 Prozent auf 8.165 Euro pro Quadratmeter nach oben, in Hamburg stiegen die Preise um 4,5 Prozent auf 6.017 Euro, in Frankfurt um 2,9 Prozent auf 5.568 Euro. Größere Preissprünge blieben in den bevölkerungsreichsten Städten angesichts des ohnehin hohen Preisniveaus jedoch aus.
Doch an einigen Orten geht es auch in die andere Richtung: In neun der untersuchten 80 Städte verzeichnet die Analyse sinkende Angebotspreise bei Eigentumswohnungen, darunter in zwei der großen deutschen Metropolen. In unserer Bilderstrecke stellen wir die neun Städte vor, in denen sich Wohnimmobilien entgegen dem bundesweiten Trend zuletzt leicht vergünstigt haben.
Wolfsburg: - 0,2 Prozent
Bundesland: Niedersachsen
Einwohner: 130.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 2.530 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 2.524 Euro
Veränderung: - 0,2 Prozent
Bielefeld: - 0,4 Prozent
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Einwohner: 330.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 2.794 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 2.783 Euro
Veränderung: - 0,4 Prozent
Gütersloh: - 0,4 Prozent
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Einwohner: 100.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 2.747 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 2.737 Euro
Veränderung: - 0,4 Prozent
Krefeld: - 0,6 Prozent
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Einwohner: 230.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 2.457 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 2.443 Euro
Veränderung: - 0,6 Prozent
Moers: - 0,6 Prozent
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Einwohner: 106.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 2.396 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 2.382 Euro
Veränderung: - 0,6 Prozent
Stuttgart: - 0,8 Prozent
Bundesland: Baden-Württemberg
Einwohner: 609.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 4.432 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 4.395 Euro
Veränderung: - 0,8 Prozent
Berlin: - 1 Prozent
Bundesland: Berlin
Einwohner: 3.897.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 4.867 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 4.819 Euro
Veränderung: - 1,0 Prozent
Siegen: - 1,6 Prozent
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Einwohner: 103.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 2.333 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 2.295 Euro
Veränderung: - 1,6 Prozent
Salzgitter: - 2,6 Prozent
Bundesland: Niedersachsen
Einwohner: 105.000
Quadratmeterpreis 1. Februar 2025: 1.680 Euro
Quadratmeterpreis 1. Februar 2026: 1.637 Euro
Veränderung: - 2,6 Prozent