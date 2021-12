Wohnimmobilien in Frankfurt Hypovereinsbank erwartet steigende Preise

Die Experten der Hypovereinsbank erwarten in Frankfurt vorerst steigende Wohnimmobilienpreise, die später auf hohem Niveau verharren sollen.

Angespannter Wohnungsmarkt

„Ein anhaltend niedriges Finanzierungsumfeld sowie der enorme Bevölkerungszuwachs sorgen für einen angespannten Wohnungsmarkt in Frankfurt am Main mit steigenden Mieten und Preisen“, sagt Christian Mangartz, Regionalbereichsleiter der Hypovereinsbank für das Privatkundengeschäft in der Region West.

Zudem treiben laut Hypovereinsbank eine steigende Zahl von Kleinhaushalten und der Brexit die Nachfrage.