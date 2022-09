Lage in Vorstädten heizt sich auf Dort übersteigt die Nachfrage das Angebot am Wohnungsmarkt

Der Immobilienmarkt im Umland heizt sich stärker auf als in den Kernstädten. Zu dem Ergebnis kommt der Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) und das Analyseunternehmen Bulwiengesa mit ihrer Wohnwetterkarte. Diese veranschaulicht die Situation des Wohnungsmarktes in Deutschland.

Für jede einzelne Kommune wird in der Wohnwetterkarte bildhaft die Temperatur des Wohnungsmarktes dargestellt und so die Situation in Bezug auf Angebot und Nachfrage verdeutlicht. Am heißesten sind dabei nicht Kommunen, die nur eine hohe Wohnungsnachfrage haben, sondern es betrifft die Städte und Gemeinden, in denen eine sehr hohe Nachfrage auf eine zu geringe Bautätigkeit trifft. Dabei gehen die Analysten davon aus, dass die Bautätigkeit durch die aktuelle Krisensituation mit dem Krieg in der Ukraine, Materialengpässen sowie der steigenden Zinsen und der hohen Inflation zusätzlich gebremst ist.

In diesen Städten hat sich der Wohnungsmarkt abgekühlt

Die Gegensätze von warm und kalt haben sich in Teilen Baden-Württembergs verringert, sodass Städte wie Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe verhältnismäßig kühler geworden sind. In Hessen ist dieser Effekt im Bereich von Wiesbaden und Darmstadt festzustellen, in Nordrhein-Westfalen im Raum Köln und Düsseldorf. Eine Gemeinsamkeit dieser Großstädte ist, dass sie entweder ausreichend bauen oder über ein Umland aus leistungsstarken kleineren Städten verfügen. Diese können die Nachfrage aufnehmen und haben sich deshalb auf der Wohnwetterkarte aufgeheizt.

Dort hat sich das Umland besonders aufgeheizt

Besonders aufgeheizt hat sich das Umland der Städte Berlin und München. Im Großraum Berlin führt das Ungleichgewicht von Wohnungsbedarf und Wohnungsnachfrage dazu, dass sich die Kommunen Nauen, Strausberg und Zossen dunkelrot sowie Eberswalde, Fürstenwalde und Jüterbog orange verfärbt haben.



Eine ähnliche Entwicklung ist in München zu beobachten. Die Regionen um Ingolstadt, Rosenheim und Garmisch werden heißer. Die Besonderheit von Berlin und München ist nach Meinung der Analysten ihr vergleichsweise dünn besiedeltes Umland, welches nicht viel Nachfrage aufnehmen kann. Zudem bildet sich ein oranger Fleck in der mecklenburgischen Provinz, östlich von Hamburg. Auch hier breitet sich die Metropole aus – und durch die dünnere Besiedelung ist wenig Angebot vorhanden.

Die heißeste Kommune ist jedoch laut der Wohnwetterkarte der Bahnknotenpunkt Neufahrn in Niederbayern.

Wohnwetterkarte 2022: Die Grafik zeigt anhand eines Farbspiels, wo die Nachfrage höher ist als das Angebot. © GeoBasis-DE / BKG 2022

Über die Wohnwetterkarte:

Mit der Wohnwetterkarte stellen BPD und bulwiengesa analog zu einer Wetterkarte anhand eines Temperaturgefälles das Verhältnis von Angebot und Nachfrage für jede der rund 11.000 deutschen Städte und Gemeinden dar und gibt einen Ausblick auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Als Indikator dient insbesondere der Bedarf an Wohnungen, der unter anderem mit dem aktuellen Bauvolumen abgeglichen wurde. Je heißer eine Gemeinde, desto größer ist der Wohnraumbedarf bei zu geringer Bautätigkeit.



