Redaktion 17.02.2015 Lesedauer: 1 Minute

Wohnungspreise Bundesbank sieht keine Immobilienblase - außer in Großstädten

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen und steigen. Die Bundesbank will keine Blase erkennen, in einigen Städten allerdings seien Wohnungen und Häuser deutlich überbewertet, schreibt Spiegel online.