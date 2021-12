Wolf of Wall Street Jordan Belfort macht 100 Millionen Gewinn

Jordan Belfort, dessen Memoiren “The Wolf of Wall Street” von US-Regisseur Martin Scorsese verfilmt worden, rechnet in diesem Jahr mit höheren Einnahmen als zu seiner Zeit als Aktienhändler. Das Geld erlaubt ihm, die Opfer seiner früheren Betrügereien zu entschädigen.“Ich werde in diesem Jahr mehr verdienen als zu meinen besten Zeiten als Aktienhändler”, sagte Belfort auf einer Konferenz in Dubai am Montag. “Mein Ziel ist es, über 100 Millionen Dollar zu verdienen, so dass ich allen in diesem Jahr eine Rückzahlung gewähren kann.”Belfort, der heute als Motivationstrainer arbeitet, wird seine Einnahmen aus einer Vortragsreise durch 50 US-Städte nutzen, um rund 50 Millionen Dollar an Investoren zurück zu zahlen. Das entspreche seinem Anteil an der Strafe, sagte er.Belfort hatte 22 Monate wegen Geldwäsche und Wertpapierbetrugs hinter Gittern gesessen, nachdem seine Maklerfirma Stratton Oakmont Anleger um über 200 Millionen Dollar geprellt hatte.Die US-Werpapieraufsicht SEC hatte die Firma 1998 geschlossen, während Belfort zu vier Jahren Haft verurteilt worden war. Durch seine derzeitige Tätigkeit finanziert er die Rückzahlung von 110,4 Millionen Dollar an einen Entschädigungsfonds für die Opfer, an den die Hälfte seiner Einkünfte fließen muss.