Veränderungen im Anleiheteam Wolfgang Bauer steigt beim Vermögensverwalter M&G auf

Wolfgang Bauer übernimmt weitere Aufgaben beim Vermögensverwalter M&G. Er wird für die Betreuung von europäischen und Multi-Asset-Kreditstrategien und Mandaten für institutionelle Anleger zuständig sein. M&G managt im Auftrag von institutionellen Investoren Anleihen in Höhe von 57 Milliarden Euro zum Jahresende 2020 – darunter den M&G European Credit Investment Fonds und den M&G Total Return Credit Investment Fonds.

Bauer ist bereits seit 2012 bei M&G. Seinen Schwerpunkt bilden US-amerikanische und europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Er ist außerdem Fondsmanager der Absolute-Return-Strategien von M&G. Bauer promovierte in Chemie an der University of Cambridge

Zudem wurde bei M&G Matthew Russell zum Manager des 82 Millionen Euro schweren M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fonds ernannt. Gareth Jandrell, der seit 2017 zum Team gehört und eng mit Bauer zusammengearbeitet hat, wird neben Stefan Isaacs Co-Manager des 463 Millionen Euro schweren M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fonds.