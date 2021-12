Redaktion 28.04.2017 Lesedauer: 1 Minute

„Women for Future“ DVAG veranstaltet Frauenkongress

Am 27. und 28. April veranstaltete die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) erstmals einen bundesweiten Netzwerkworkshop nur für Vermögensberaterinnen. Im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) in Marburg kamen rund 400 selbstständige Vermögensberaterinnen zu dem zweitägigen Frauenkongress unter dem Motto „Women for Future“ zusammen.