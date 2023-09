Exklusive Umfrage Worauf die Anbieter in der Pflegezusatzversicherung setzen

Themen zur Pflegeversicherung kamen medial in den vergangenen Tagen und Wochen ausgesprochen häufig zur Geltung. Es ging um die Steigerung der Mindestlöhne in der Altenpflege und die Diskussion um eine gesetzliche Pflegevollversicherung.

Mehrausgaben ohne Finanzierungsvorschläge

So empfiehlt die unabhängige Pflegekommission, die Verdienste für ungelernte Pflegekräfte von aktuell 14,15 Euro pro Stunde ab Mai nächsten Jahres auf 15,50 Euro anzuheben. Im Juli 2025 soll eine weitere Erhöhung auf 16,10 Euro folgen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, sie per Rechtsverordnung in Kraft setzen. Doch die geplante Erhöhung um bis zu 14 Prozent wird wohl auch für ein neues Finanzloch in Milliardenhöhe in der Pflegeversicherung sorgen. Das zeigen zumindest Berechnungen der DAK.

Nächster Aufreger: Ein Bündnis aus Sozialverbänden und Gewerkschaften setzte sich gegenüber der Bundesregierung vehement für eine Pflegevollversicherung ein. Die hohen Eigenanteile in Pflegeheimen von bis zu 2.500 Euro sollen dadurch drastisch reduziert werden. Eine eigens beauftragte Forsa-Umfrage lieferte den vermeintlichen Beleg, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung dies befürworten würde. Doch auch hier blieb die Frage nach der Finanzierung außen vor. Experten rechnen mit einem weiteren drastischen Anstieg der Sozialversicherungsabgabe im Fall der Umsetzung.

PKV-Verband: „Pflegezusatzversicherungen gar nicht so teuer“

Der PKV-Verband lieferte weitere Gründe gegen die Pflegevollversicherung. Sie subventioniere die Oberschicht und untergrabe den Anreiz zur Eigenvorsorge. Wenig überraschend verwies der Verband auf bereits vorliegende eigene Reformvorschläge. Mehr noch: „Wer zur Finanzierung von Pflegeleistungen über die gesetzliche Absicherung hinaus nicht auf private Einkünfte und Vermögen zurückgreifen möchte, kann jederzeit mit einer Pflegezusatzversicherung vorsorgen. Das ist oft günstiger, als viele glauben“, schrieben die Interessenvertreter.

Rating zeigt derzeit schwächelndes Angebot

Doch über das Angebot in dieser Produktsparte hatte die Ratingagentur Morgen & Morgen zuletzt nicht nur Gutes zu berichten. Bei Pflegetagegeld-Policen verzeichneten die Analysten einen regelrechten Qualitätseinbruch. Als Grund seien Einschränkungen der Leistungsbedingungen verantwortlich, die die Bewertung viele Tarife verschlechterten. Dennoch wächst der Markt hier weiter, Morgen & Morgen sieht die Zukunft der Pflegetagegeldversicherung allemal positiv.

Ganz im Gegensatz zur Pflegerentenversicherung, die üblicherweise von privaten Lebensversicherungen nach dem Kapitaldeckungsverfahren angeboten wird. Das Produkt fristet bereits seit Jahren vertrieblich ein Schattendasein. Zuletzt stagnierte das Angebot völlig. Morgen & Morgen sprach von „Stillstand“. Manche Marktbeobachter sehen gar das Ende der Pflegerente gekommen. Verbraucherschützer, aber auch Vermittler kritisieren, dass die Produkte bei gleichen Leistungen 75 bis 125 Prozent teurer sind als Pflegetagegeldversicherungen.

Umfrage unter Branchengrößen

Vor diesem Hintergrund wollte DAS INVESTMENT exklusiv wissen, wie sich namhafte Anbieter zu Pflegezusatzversicherungen derzeit positionieren. Welches Produktangebot haben sie, ist die Pflegerente wirklich am Ende, spielt die Pflegekostenversicherung daneben auch eine Rolle und welche Prognosen über die zukünftige Marktentwicklung gibt es. Ein Überblick.

Allianz Deutschland

Allianz-Hauptgebäude in München © www.allianz.com

Welches Produktangebot gibt es bei der Allianz in der privaten Pflegezusatzversicherung bei der Allianz?

Die Allianz Private Krankenversicherung bietet das Produkt PflegetagegeldBest an, das um folgende weitere Produkte ergänzt werden kann:

• Pflegetagegeld Erhöhung ambulant: erhöht für ambulante Behandlungen in den Pflegegraden 2 bis 4 das Tagesgeld auf bis zu 100 Prozent

• Pflege Einmalauszahlung: mit diesem Zusatztarif wird bei erstmaliger Feststellung von mindestens Pflegegrad 2 eine Einmalzahlung in gewählter Höhe bis maximal 15.000 Euro ausgezahlt

• Vorsorgekomponente: reduziert den Beitrag um einen fest vereinbarten Betrag ab dem 65. Lebensjahr im PflegetagegeldBest

Daneben gibt es noch einen reinen Basisschutz mit dem staatlich geförderten PflegeBahr-Tarif. Die Allianz Lebensversicherung bietet das Produkt PflegePolice Flex an.

Welche besondere Leistung bietet ihre Pflegtage- oder Monatsgeldversicherung im Marktvergleich?

Im PflegetagegeldBest kann das Tagegeld bis zu 150 Euro frei gewählt werden. Es gibt die Möglichkeit, den Tagessatz alle drei Jahre um 10 Prozent zu erhöhen, ohne erneute Gesundheitsprüfung – auch im Leistungsfall. Bei Vorliegen von Pflegegrad 5 muss der Beitrag nicht weiter bezahlt werden.



Welche Rolle spielt im Vertrieb die Pflegerentenversicherung?

Keine Antwort

Was entgegnen Sie der Kritik, die Pflegerentenversicherung sei zu teuer?

Beide Produkte haben unterschiedliche Bausteine, durch die ein direkter Vergleich der Beiträge irreführend wäre. Die Pflegerentenversicherung der Allianz Leben enthält beispielsweise eine Todesfallleistung (Höhe der gezahlten Beiträge, maximal eine Gesamtjahresrente in Pflegegrad 5) vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit oder bei Einstufung in Pflegegrad 1. Kunden entscheiden sich für eine Pflegerentenversicherung, wenn ihnen Beitragsstabilität wichtig ist und sie die Flexibilität haben möchten, durch eine Zuzahlung die Beitragshöhe zu reduzieren beziehungsweise die Versicherung auszufinanzieren.



Bieten Sie auch eine Pflegkostenversicherung an?

Keine Antwort



Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Markt der Pflegezusatzversicherungen?

Um die Pflege insgesamt zukunftsfest zu gestalten, sollte man sie noch viel stärker kapitalgedeckt finanzieren. Die Pflegeversicherung sollte ebenso wie die Altersvorsorge auf den drei Säulen der gesetzlichen, privaten und eben auch betrieblichen Versicherungen stehen. Um Letzteres für die Unternehmen attraktiver zu machen, müsste die betriebliche Pflegezusatz-Police als Betriebsausgabe des Arbeitgebers steuerlich gefördert werden.

Ergo

Ergo-Zentrale in Düsseldorf: © Ergo

Welches Produktangebot gibt es bei Ergo in der privaten Pflegezusatzversicherung?

Ergo bietet über die DKV klassische Pflegetagegeldtarife an und die Förderpflege mit staatlichem Zuschuss. Das Angebot wird durch die betriebliche Pflegezusatzversicherung (bPV) abgerundet. Die bPV kann ab 25 Mitarbeitern in Form eines Pflegemonatsgelds bei häuslicher oder stationärer Pflege abgeschlossen werden.



Welche besondere Leistung bietet ihre Pflegtage- oder Monatsgeldversicherung im Marktvergleich?

Beim Pflegetagegeld liegt der Fokus auf hohen Leistungen bereits bei niedrigen Pflegegraden in der ambulanten Versorgung. Dabei lässt sich das Pflegetagegeld flexibel für Leistungen bei ambulanter wie stationärer Pflege einsetzen. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Expertise und Unterstützung im Leistungsfall und haben mit unserem voll digitalen Pflegeantrag ein Alleinstellungsmerkmal am Markt.



Welche Rolle spielt im Vertrieb die Pflegerentenversicherung?

Für die Mitglieder ausgewählter Verbände, mit denen die Ergo Lebensversicherung einen Rahmenvertrag abgeschlossen hatte, wurde eine spezielle Pflegerenten-Risikoversicherung geschaffen. Das Angebot wurde 2020 eingestellt.

Was entgegnen Sie der Kritik, die Pflegerentenversicherung sei zu teuer?

Keine Antwort

Bieten Sie auch eine Pflegkostenversicherung an?

Die DKV bietet auch Pflegekostenversicherungen an. Diese richten sich an Menschen, die sich an den Leistungen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung orientieren wollen. Es besteht die Möglichkeit, die Leistungen aus der Pflegepflichtversicherung um 50 oder 100 Prozent aufzustocken.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Markt der Pflegezusatzversicherungen?

Obwohl Reformen auf die Verbesserung der gesetzlichen Versorgung abzielen, besteht der Bedarf, zusätzlich privat vorzusorgen. Private Vorsorge bleibt unverzichtbar. Jeder Mensch, der sich Gedanken über die Rente macht, muss auch über die Pflege nachdenken.



Generali

Generali-Hauptgebäude in München © Generali

Welches Produktangebot gibt es in der privaten Pflegezusatzversicherung bei der Generali?

Die Generali Deutschland Krankenversicherung bietet den staatlich geförderten Pflegetagegeldtarif PflegeBahr und den Pflegetagegeldtarif PflegePlus an. Die Generali Deutschland Lebensversicherung bietet die Pflegerentenversicherungen Pflegerente und Pflegerente Smart.

Welche besondere Leistung bietet ihre Pflegtage- oder Monatsgeldversicherung im Marktvergleich?

Unsere Pflegetagegeldtarife PflegeBahr und PflegePlus bieten eine dynamische Leistungsanpassung vor und nach Eintritt des Pflegefalls.

Welche Rolle spielt im Vertrieb die Pflegerentenversicherung?

Wir bieten Lösungen an, die in der Beratung individuell zugeschnitten werden können, beispielsweise durch Angebote im Rahmen von Absicherungsbündeln, als selbstständige Absicherungen oder auch in Form von günstigen Optionstarifen für einen möglichen späteren Einstieg in die Pflegeabsicherung, ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Was entgegnen Sie der Kritik, die Pflegerentenversicherung sei zu teuer?

Anders als bei Pflegetagegeldversicherungen ist der Beitrag über die gesamte Laufzeit garantiert. Damit ist die Absicherung für den Kunden dauerhaft kalkulierbar. Zudem entfällt, anders als bei Pflegetagegeldversicherungen, die Beitragszahlung, wenn ein Pflegefall eintritt. Neben den monatlichen Pflegerentenzahlungen profitieren die Kunden und auch die Angehörigen von zahlreichen kostenlosen Unterstützungs- und Serviceleistungen. Zusätzlich sind Leistungen bei Tod wählbar.

Bieten Sie auch eine Pflegkostenversicherung an?

Wir bieten bei der Generali Deutschland Krankenversicherung keine Pflegekostenversicherung an. Der Vorteil der Pflegetagegeldversicherung liegt darin, dass der Versicherte das Pflegetagegeld frei verwenden kann. Die Pflegekostenversicherung stellt auf die Erstattung der tatsächlich angefallenen Pflegekosten ab.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Markt der Pflegezusatzversicherungen?

Kunden werden die privaten Pflegevorsorgeprodukte vermutlich auch in Zukunft eher selten aus Eigeninitiative aktiv anfragen und abschließen. Die Entwicklung des Marktes der privaten Pflegevorsorge hängt daher insbesondere von den Angeboten guter Vorsorgeberatung und dem verfügbaren Geldbeutel der Kunden ab – aber auch von den Reformplänen der Regierung. Wenn der Gesetzgeber beispielsweise zukünftig die staatlichen Leistungen ausdehnt, wird sich der Absatz von Pflegezusatzversicherungen eher verhalten entwickeln. Wird es Leistungseinschnitte geben, kann sich das positiv auf den Absatz auswirken.



Hallesche Krankenversicherung

Zentrale der Hallesche Krankenversicherung in Stuttgart. © Hallesche Krankenversicherung a.G.

Welches Produktangebot gibt es in der privaten Pflegezusatzversicherung bei der Halleschen?

Wir haben die private Pflegezusatzversicherung OLGAflex und die staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung unter dem Namen FÖRDERbar in unserem Produktangebot.



Welche besondere Leistung bietet ihre Pflegtage- oder Monatsgeldversicherung im Marktvergleich?

Versicherte haben bei uns die Wahl zwischen der klassischen Beitragszahlung mit Alterungsrückstellungen und der flexiblen Beitragsgestaltung mit Beiträgen auf Risikobasis. In dieser Variante sind geringere Einstiegsbeiträge oder zeitweise Beitragsreduktionen jederzeit möglich, was die Hürden für den Abschluss der privaten Pflegevorsorge senkt.

Welche Rolle spielt im Vertrieb die Pflegerentenversicherung?

Die Alte Leipziger Lebensversicherung hatte 2015 eine Pflegerentenversicherung im Portfolio eingeführt. Das Neugeschäft wurde wegen geringer Nachfrage wieder eingestellt

Was entgegnen Sie der Kritik, die Pflegerentenversicherung sei zu teuer?

Wir bestätigen dies und empfehlen den Abschluss eines Pflegetagegelds.



Bieten Sie auch eine Pflegkostenversicherung an?

Wir verzichten auf eine Pflegekostenversicherung, weil die Nachteile gegenüber einem Pflegetagegeld überwiegen und das Absatzpotenzial gering ist.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Markt der Pflegezusatzversicherungen?

Wir erwarten, dass die Schieflage der gesetzlichen Pflegeversicherung und die zunehmende Zahl an Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren bei vielen Menschen zu der Einsicht führen wird, dass eine Pflegezusatzversicherung ein unerlässliches Must-have ist. Das neue Modell der betrieblichen Pflegeversicherung wird sich zu einem guten Argument für Arbeitgeber auf der Suche nach neuen Mitarbeitern entwickeln. Das Ende der Stagnation im Markt der privaten Pflegevorsorge ist absehbar.

Ideal Versicherung

Hauptgebäude der Ideal Versicherung in Berlin © IDEAL Versicherung

Welches Produktangebot gibt es in der privaten Pflegezusatzversicherung bei der Ideal?

Die Ideal-Pflegewelt ermöglicht mit einer Produktpalette aus Pflegetagegeld-Tarifen und Pflegerenten jedem Kunden eine passende Absicherung für das Pflegerisiko. Auch eine Kombination aus beiden Sparten ist in einem Antragsprozess möglich.



Welche besondere Leistung bietet ihre Pflegtage- oder Monatsgeldversicherung im Marktvergleich?

Die Leistungshöhen des Ideal-Pflegetagegelds können flexibel gewählt werden. Egal, ob die Pflege stationär oder ambulant erfolgt, die Ideal zahlt immer 100 Prozent der vereinbarten Leistungen.

Welche Rolle spielt im Vertrieb die Pflegerentenversicherung?

Wir gelten als Erfinder der Pflegerente. Sie ist ein Produkt nach Art der Lebensversicherung und bietet dem Kunden daher die Möglichkeit, ein klares Leistungsversprechen gegen einen laufenden oder einen Einmalbeitrag zu kaufen. Aktuell ist der Absatz von Pflegerenten zwar geringer als der für Pflegetagegelder, das wird sich in den nächsten Jahren aber ändern. Die Pflegerente ist die Zukunft.

Was entgegnen Sie der Kritik, die Pflegerentenversicherung sei zu teuer?

Nur die bei Vertragsabschluss angezeigten Beiträge als Bewertungskriterium heranzuziehen, wäre zu kurz gedacht. Pflegerenten haben gegenüber Pflegetagegeldern den großen Vorteil der Kapitalbildung. Das bedeutet, es entstehen Rückkaufswerte, die bei Kündigung ausgezahlt werden. Darüber hinaus bieten Pflegerenten die Möglichkeit einer Beitragsrückgewähr im Todesfall. Zusätzlich erhöhen sich im Pflegefall die garantierten vereinbarten Leistungen deutlich um die Überschussbeteiligung. Die anfänglich teureren Beiträge relativieren sich mit längerer Laufzeit ohnehin, da diese auf die gesamte Dauer stabil bleiben.



Bieten Sie auch eine Pflegkostenversicherung an?

Wir glauben, dass Pflegerenten und Pflegetagegelder sich besser zur Absicherung im Pflegefall eignen, da beide ab dem Nachweis der Pflegebedürftigkeit die vereinbarte Summe leisten – egal wofür das Geld verwendet wird. Bei der Pflegekostenversicherung sind die Leistungen zweckgebunden und müssen jeweils mit Rechnungen belegt werden, was sowohl für Kunden als auch Anbieter einen Mehraufwand bedeutet.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Markt der Pflegezusatzversicherungen

Immer mehr Menschen werden im Alter von Pflegebedürftigkeit betroffen sein. Dass die gesetzliche Pflegeversicherung die enorm steigenden Kosten nur zu einem geringen Teil abfedern kann und damit erhebliche Kosten auf Pflegebedürftige und Angehörige zukommen, ist auch kein Geheimnis. Wir sehen einen wachsenden Bedarf an Pflegezusatzversicherungen. Das wird sich auch in den Angeboten der Versicherer niederschlagen.

Volkswohl Bund

Hauptverwaltung des Volkswohl Bund in Dortmund © Volkswohl Bund

Welches Produktangebot gibt es in der privaten Pflegezusatzversicherung beim Volkswohl Bund?

Der Volkswohl Bund bietet seinen Vertriebspartnern die PFLEGE VORSORGE – eine Pflegerentenversicherung, bei der die Kunden Leistungen erhalten, wenn sie bestimmte Tätigkeiten des täglichen Lebens nicht mehr ausführen können. Auch die Tochter Dortmunder Lebensversicherung bietet eine Pflegerentenversicherung an. ZUHAUSE sichert insgesamt fünf Alltagsfähigkeiten ab. Für jede Fähigkeit, die der Kunde verliert, zahlt die Dortmunder 20 Prozent der vereinbarten Gesamtrente. Das Produkt lässt sich durch wählbare Bausteine individualisieren.

Welche besondere Leistung bietet ihre Pflegtage- oder Monatsgeldversicherung im Marktvergleich?

siehe Antwort

Als Lebensversicherungsunternehmen keine Pflegetagegeldversicherung im Angebot.



Welche Rolle spielt im Vertrieb die Pflegerentenversicherung?

Die Nachfrage ist vorhanden. Bei der Wichtigkeit, die das Thema in der privaten finanziellen Vorsorge hat, könnte sie aber durchaus höher sein.

Was entgegnen Sie der Kritik, die Pflegerentenversicherung sei zu teuer?

Eine Pflegerentenversicherung punktet unter anderem mit einem garantierten Beitrag und der Bildung eines Rückkaufswerts. Sie ist darüber hinaus sehr flexibel und man kann sie individuell ausgestalten. Der Kunde kann beispielsweise eine Leistung für den Todesfall vereinbaren. Er hat die Möglichkeit, sich mit einem Einmalbeitrag zu versichern, sich von den Beiträgen freistellen zu lassen und er erhält Leistungen unabhängig von den Vorgaben des Gesetzgebers.



Bieten Sie auch eine Pflegkostenversicherung an?

Als Lebensversicherungsunternehmen keine Pflegekostenversicherung im Angebot.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Markt der Pflegezusatzversicherungen?

Die meisten Menschen haben erstmal andere Prioritäten und viele sehen das Pflegerisiko in weiter Ferne. Anders sieht es aus, wenn die Pflege als Baustein oder Zusatzabsicherung innerhalb einer anderen Police möglich ist, beispielsweise in Form eines Plus-Bausteins innerhalb unserer Berufsunfähigkeitsversicherung, dann ist die Akzeptanz höher. Die zukünftige Entwicklung für selbstständige Pflegerentenversicherungen ist schwer vorherzusehen.