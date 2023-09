Nachhaltigkeit im Portfolio Worauf Vermögenverwalter bei ESG-Bewertungen achten sollten

Das Zusammentragen verschiedener Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen ist mit einem erheblichen Aufwand und zusätzlichen regulatorischen Anforderungen verbunden. Viele Vermögensverwaltungen nutzen daher häufig die ESG-Scores von Rating-Agenturen, um sich einen Überblick über die Nachhaltigkeit der Unternehmen zu verschaffen.

Undurchsichtige Regulierung bei ESG-Daten

Einige Vermögensverwalter würden gerne auch eigene Nachhaltigkeitsansätze stärker in ihren Investmentprozess einbauen und ihren Kunden ausführlicher darüber berichten. Leider schränkt die aktuell undurchsichtige Regulierung die Möglichkeiten stark ein. Anbietern von ESG-Daten werden dagegen Freiräume in der Bewertung von Unternehmen eingeräumt, weshalb diese mitunter zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Eine Studie von Berg et al. (2022) zeigte auf, dass die Bonitätsbewertungen von S&P und Moody's zu 99 Prozent korrelierten. Dagegen korrelierten die ESG-Bewertungen der bekanntesten Anbieter von ESG-Ratings im Durchschnitt nur zu 54 Prozent. Beispielsweise weist Tesla bei Sustainalytics aktuell mit einem Risiko-Score von 25,2 einen niedrigeren Wert auf als das Industrieunternehmen 3M mit einem Score von 39,1. Bei Refinitiv ist es umgekehrt: Tesla erhält hier das Rating C, 3M erhält das etwas bessere Rating C+.

Die Scores der Rating-Agenturen können sich dabei in den ESG-Kategorien Umwelt, soziales Engagement, nachhaltige Unternehmensführung oder Kontroversen beziehungsweise Verstöße gegen den UN Global Compact unterscheiden. Während CO2-Emissionen vergleichbar sind, ist der Vergleich verschiedener sozialer Engagements von Unternehmen schwieriger. Auch in der Bewertung von schweren Verstößen gegen den UN Global Compact haben die Rating-Agenturen Interpretationsspielraum. Der Pakt wurde zwischen der UNO und einer Vielzahl an Unternehmen geschlossen, um Probleme wie Verstöße bei den Menschenrechten, Zwangsarbeit und Korruption anzugehen.

Für viele Vermögensverwalter sind Verstöße gegen den Pakt ein Ausschlusskriterium für ein Investment. Auch hohe Umsatzanteile durch Tabak, Glücksspiel oder Waffen stellen mittlerweile häufig ein Ausschlusskriterium dar. Trotz der Diskrepanz verschiedener ESG-Ratings sind diese dennoch als Überblick für Vermögensverwalter hilfreich. Weist ein Unternehmen in einer der Kategorien besonders schlechte Werte auf, kann dies als Anhaltspunkt für weitere Recherchen genutzt werden.

Outperformance kein aussagefähiges Kriterium

Bei den unterschiedlichen Bewertungen ist es nicht verwunderlich, dass sich auch die Frage nach einer Outperformance durch einen Fokus auf Unternehmen mit hohem ESG-Ergebnis nicht eindeutig beantworten lässt. Einige Studien fanden zeitweise eine Outperformance von ESG-Titeln, wohingegen im Zuge des Ukraine-Kriegs ausgerechnet Öl- und Rüstungsunternehmen eine starke Wertentwicklung vorweisen konnten.

Studien deuten außerdem darauf hin, dass eine Outperformance von Unternehmen mit hohen ESG-Scores eher damit zusammenhängt, dass diese Unternehmen häufiger unter den Faktor „Quality“ fallen und sie als Qualitätsunternehmen eine Outperformance aufweisen könnten. Diese Unternehmen weisen in der Regel ein solides Gewinnwachstum, eine hohe Eigenkapitalrendite und eine gesunde Bilanz auf.

Doch solange hohe ESG-Scores nicht zu Performance-Einbußen führen, ist die Integration in den Investmentprozess eine willkommene Möglichkeit für Vermögensverwalter, den eigenen Nachhaltigkeitsanspruch mit einer zufriedenstellenden Rendite zu vereinen. Schlussendlich bleibt der nachhaltige Erhalt der Natur eine Notwendigkeit, damit die Geschäftsmodelle der Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben können.

Über den Autor:

Georgios Passameras ist Portfoliomanager bei der GAP Vermögensverwaltung in Köln.