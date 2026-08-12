Wer nach Feierabend nur noch abschalten will, sucht die Lösung womöglich an der falschen Stelle. Warum Balance oft nur ein Symptom kaschiert – eine Kolumne von Celine Nadolny.

„Work-Life-Balance ist eine Lüge“ – Wie Marcell Jansen investiert und warum er für immer arbeiten will

Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, hatte ich eine Idee für einen Instagram-Post. Ich lag im Bett, das Licht war aus, und eigentlich war der Tag vorbei. Eigentlich. Ich habe mein Handy genommen, die Idee notiert und den Post grob skizziert. Heute Morgen habe ich ihn fertiggestellt, irgendwann zwischen meinem ersten Kaffee und meiner Morgenroutine.

War das Arbeit? War das Freizeit? Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Und noch ehrlicher: Es ist mir vollkommen egal.

Was ich allerdings weiß: Hätte ich mir gesagt „Nein, jetzt ist Feierabend, das notiere ich morgen früh“, wäre die Idee heute Morgen vermutlich nur noch halb so gut gewesen. Oder komplett weg. Und ich hätte mich demütig einem Prinzip unterworfen, das seit Jahren als heiliger Gral der modernen Arbeitswelt gehandelt wird: der Work-Life-Balance.

Ein Konzept, das seine eigene Frage nicht versteht

Work-Life-Balance – allein der Begriff verrät das Problem. Work auf der einen Seite, Life auf der anderen. Als wären es zwei Gegensätze, die man in ein Gleichgewicht bringen müsste. Als wäre Arbeit etwas, das dem Leben entgegensteht. Etwas, wovor man sich schützen muss. Am besten durch möglichst viel Abstand, möglichst klare Grenzen und möglichst wenig Berührungspunkte.

Doch was, wenn Arbeit gar kein Gegengewicht zum Leben ist? Was, wenn sie – richtig gewählt – ein Teil davon ist?

Ich bin seit sieben Jahren selbstständig. Mein Unternehmen ist kein Anhängsel meines Lebens, das ich abends an der Garderobe abgebe. Es ist ein Teil von mir – ebenso wie meine Beziehungen, meine Gesundheit, meine Gedanken. Ich arbeite an einem Sonntag, an Weihnachten, im Flugzeug, beim Spazierengehen. Nicht, weil ich muss. Sondern weil ich in dem Moment, in dem ich etwas Sinnvolles tun kann, es schlichtweg tue. Und in den Momenten, in denen mein Körper oder mein Kopf eine Pause braucht, nehme ich sie mir – auch an einem Dienstagvormittag.

Klingt das nach jemandem, der dringend eine bessere Work-Life-Balance braucht? Oder klingt das nach jemandem, der verstanden hat, dass Arbeit und Leben sich längst nicht mehr in zwei saubere Hälften trennen lassen und dass genau darin kein Problem liegt, sondern eine Chance?

Blend statt Balance – aber bitte richtig verstanden

Der Begriff, der sich zunehmend durchsetzt, lautet Work-Life-Blend – also das bewusste Verschmelzen von Arbeit und Privatleben. Und wer glaubt, das sei Zukunftsmusik, der täuscht sich: Laut einer Yougov-Studie beantwortet bereits die Hälfte aller Arbeitnehmer Telefonate und E-Mails während ihrer freien Zeit. Das Blending findet längst statt. Nur redet kaum jemand ehrlich darüber.

Denn Work-Life-Blend ist nicht dasselbe wie ständige Erreichbarkeit. Das ist ein entscheidender Unterschied, der in der Debatte allzu gerne übersehen wird. Blend bedeutet nicht, rund um die Uhr zu arbeiten. Es bedeutet, selbst zu entscheiden, wann man arbeitet und wann man ruht – und wann man Dinge tut, die sich keiner der beiden Kategorien sauber zuordnen lassen. Es ist die Erkenntnis, dass starre Grenzen zwischen „Arbeit“ und „Leben“ für viele Menschen längst nicht mehr funktionieren. Und Hand aufs Herz: für viele haben sie das auch nie wirklich getan.

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Ich optimiere nicht meinen Feierabend. Ich optimiere meinen Schlaf, meine Morgenrituale, meine Ernährung, meine Energie. Ich spüre sehr genau, wann ich produktiv bin und wann nicht und richte meinen Tag danach aus. Das hat nichts mit Selbstausbeutung zu tun. Das hat mit Selbstführung zu tun. Und letzten Endes mit Eigenverantwortung.

Die Frage, die niemand stellen will

Hier kommt der Punkt, an dem es unbequem wird. Denn wenn ich ehrlich bin, verbirgt sich hinter dem lautstarken Ruf nach Work-Life-Balance oft eine ganz andere Wahrheit: Der Job passt nicht.

Wer nach acht Stunden so erschöpft ist, dass er nichts mehr von der Arbeit wissen will, sollte sich nicht fragen, wie er seinen Feierabend besser gestaltet. Er sollte sich fragen, warum er jeden Morgen aufsteht, um etwas zu tun, das ihn so sehr auslaugt, dass er anschließend Schutz vor der eigenen Tätigkeit braucht.

Das ist kein Vorwurf. Ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, morgen seinen Job zu wechseln. Finanzielle Verpflichtungen, familiäre Umstände, die Realität des Arbeitsmarktes – all das steht dem mitunter entgegen. Aber die Frage bleibt berechtigt. Und sie wird viel zu selten gestellt.

Wenn Sie die Hauptzeit Ihres wachen Lebens mit etwas verbringen, das sich so schlecht anfühlt, dass Sie eine strikte Trennung brauchen, ist die Balance dann wirklich die Lösung? Oder ist sie nur ein Pflaster auf einer Wunde, die eigentlich operiert werden müsste?

Ohne Selbstführung wird Blend gefährlich

Bevor jetzt der Eindruck entsteht, ich würde Grenzenlosigkeit predigen: Das Gegenteil ist der Fall. Work-Life-Blend ohne Selbstführung ist nicht Freiheit – es ist ein direkter Weg in die Erschöpfung. Kliniken berichten seit Jahren, dass gerade Selbstständige besonders häufig unter dem Zustand leiden, nicht mehr abschalten zu können. Die Grenzen verschwimmen, und irgendwann ist selbst in vermeintlich ruhigen Phasen keine echte Erholung mehr möglich. Ich kenne dieses Risiko. Und ich nehme es ernst.

Aber der Unterschied liegt nicht darin, ob man Grenzen hat, sondern wer sie setzt. Wenn mein Arbeitgeber mir um 18 Uhr sagt, ich soll aufhören, ist das eine Regel von außen. Wenn ich spüre, dass mein Körper Ruhe braucht, und mir diese Ruhe dann auch nehme – egal ob Dienstagnachmittag oder Sonntagabend –, dann ist das eine Entscheidung von innen. Ehrlich gesagt halte ich Letzteres für deutlich nachhaltiger.

Laut einer Pronova-BKK-Studie von 2024 schätzen 61 Prozent aller Arbeitnehmer ihr persönliches Burnout-Risiko als erhöht ein, ein Anstieg von 11 Prozentpunkten im Vergleich zu 2018. Eine erschreckende Zahl. Doch Burnout entsteht nicht, weil jemand um 21 Uhr eine E-Mail beantwortet. Burnout entsteht, weil jemand chronisch in einem Umfeld arbeitet, das ihm Energie entzieht, statt sie zu geben. Das ist ein fundamentaler Unterschied – und einer, der in der Debatte viel zu selten gemacht wird.

Die eigentliche Frage geht verloren

Ich möchte niemandem vorschreiben, wie man zu arbeiten hat. Aber ich möchte eine Einladung aussprechen, die eigene Haltung zu hinterfragen. Denn die Debatte um Work-Life-Balance wird allzu oft als Selbstzweck geführt – als Gütesiegel, als Hygienefaktor, als Benefit auf Karrieremessen. Dabei geht die eigentliche Frage verloren.

Es geht nicht darum, ob Sie um 17 Uhr den Laptop zuklappen oder um 22 Uhr. Es geht darum, ob das, was Sie tun, sich lohnt – nicht nur finanziell, sondern ebenso für Ihr Wachstum, Ihre Zufriedenheit, Ihr Gefühl von Sinn. Wer etwas tut, das ihn erfüllt, braucht keinen Schutz vor der eigenen Arbeit. Wer etwas tut, das ihn täglich ein Stück kleiner macht, dem hilft auch die perfekteste Balance nicht.

Ich habe in den vergangenen Jahren knapp 1.000 Bücher gelesen. In keinem einzigen hat ein erfolgreicher Mensch davon geschwärmt, wie wichtig es war, Arbeit und Leben strikt zu trennen. Was ich stattdessen immer wieder gelesen habe: Diese Menschen haben etwas gefunden, für das es sich gelohnt hat, beides zu verschmelzen. Nicht aus Zwang. Aus Überzeugung.

Feierabend als Symptom

Work-Life-Blend ist kein Konzept für Workaholics. Es ist ein Konzept für Menschen, die aufgehört haben, ihr Leben in zwei Hälften zu teilen – eine gute und eine, die man eben aushalten muss. Dennoch verlangt es etwas, das sich viele nicht eingestehen wollen: die Ehrlichkeit, sich zu fragen, ob der eigene Weg noch der richtige ist.

Vielleicht ist Feierabend für manche tatsächlich genau das, was sie brauchen. Vielleicht gibt es Berufe – Polizisten, Ärzte, Therapeuten –, in denen eine klare Trennung nicht nur sinnvoll, sondern überlebensnotwendig ist. Ich würde das nie pauschal infrage stellen.

Aber für alle anderen die morgens mit einem leisen Seufzen zur Arbeit fahren und abends mit einem ebenso leisen Seufzen wieder nach Hause kommen, für sie ist der Feierabend vielleicht weniger eine Lösung als vielmehr ein Symptom.

Und die ehrlichste Frage, die sie sich stellen können, lautet nicht: Wie bekomme ich mehr Balance? Sondern: Warum brauche ich sie überhaupt?