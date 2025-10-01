Arbeiten am Strand statt zu Hause? Celine Nadolny, selbst digitale Nomadin, berichtet darüber, wie Workation wirklich ablaufen und wie Arbeitnehmer sich vorbereiten können.

Arbeiten im Paradies: Was für viele eine Traumvorstellung ist, kann in der Realität herausfordernd sein als gedacht.

„Wie cool, du sitzt bestimmt ständig mit deinem Laptop unter Palmen und schlürfst Cocktails, während du arbeitest.“ – Wenn ich von meinem Leben erzähle, höre ich diesen Satz erstaunlich oft. Das Bild vom entspannten Arbeiten am Strand ist so stark, dass es fast niemandem gelingt, Workation als das zu sehen, was sie wirklich ist: eine Mischung aus Freiheit, Abenteuer, Stress – und ein ständiger Balanceakt.

Ich selbst lebe inzwischen seit Jahren mehr oder weniger dauerhaft als digitale Nomadin. Mal für ein paar Wochen, mal für Monate an einem Ort – und zwischendrin immer wieder unterwegs. Für mich ist diese Art zu arbeiten längst Alltag geworden. Ich weiß, welche Technik ich brauche, wie ich mich vorbereiten muss, und habe gelernt, auf welche Stolperfallen ich achten sollte. Doch das war nicht immer so.

Die erste Workation bleibt unvergessen

Meine erste „richtige“ Workation habe ich damals in einem Strandhaus in Holland verbracht. Es waren nur vier Tage – aber diese vier Tage haben sich eingebrannt. Ich habe mich komplett abgeschottet, das Handy fast ignoriert und mich nur auf Bücher, Rezensionen und das Schreiben konzentriert. Ich war produktiver als jemals zuvor. Die Ruhe, das Meeresrauschen, der Abstand zum Alltag – all das hat dafür gesorgt, dass ich in einen Arbeits-Flow kam, wie ich ihn selten wieder erlebt habe.

Das war für mich der Moment, in dem ich begriff: Workation ist nicht nur ein Buzzword, es kann wirklich funktionieren. Aber – und das ist entscheidend – nur, wenn man es bewusst gestaltet.

Wenn Workation an ihre Grenzen stößt

Natürlich lief nicht jede Workation so reibungslos. Später in Tansania habe ich das Gegenteil erlebt. Die Tage waren vollgepackt mit Erlebnissen: Safaris, neue Eindrücke, ständig unterwegs. Internet? Mal da, mal weg. Schlaf? Unregelmäßig, durch Zeitverschiebung und lange Reisetage völlig durcheinander. Und dann die Kundenmeetings, die trotz exotischer Kulisse pünktlich liefen.

In solchen Momenten habe ich gespürt: Workation kann auch Stress bedeuten. Sie verlangt mehr Organisation, mehr Voraussicht und mehr Disziplin, als man oft denkt. Vor allem aber muss man akzeptieren, dass nicht jeder Ort geeignet ist, Arbeit und Reise miteinander zu kombinieren.

Unterschiedliche Workation-Typen

Über die Jahre habe ich viele Menschen getroffen, die ihre Arbeit mit Reisen verbinden. Jeder geht es anders an:

Die digitalen Nomaden : Sie leben monatelang in Thailand, Bali oder Mexiko, wechseln Coworking-Spaces und Cafés wie andere ihre Turnschuhe. Sie genießen die Freiheit, kämpfen aber oft mit schwankendem Internet, fehlender Ergonomie und der Schwierigkeit, Routinen aufzubauen.

: Sie leben monatelang in Thailand, Bali oder Mexiko, wechseln Coworking-Spaces und Cafés wie andere ihre Turnschuhe. Sie genießen die Freiheit, kämpfen aber oft mit schwankendem Internet, fehlender Ergonomie und der Schwierigkeit, Routinen aufzubauen. Die Projekt-Hustler : Für sie ist Workation ein konzentrierter Rückzug. Sie mieten eine Hütte in den Bergen oder ein Apartment am Meer, schalten das Handy aus und kommen nach zwei Wochen mit einem fertigen Buch oder Projekt zurück.

: Für sie ist Workation ein konzentrierter Rückzug. Sie mieten eine Hütte in den Bergen oder ein Apartment am Meer, schalten das Handy aus und kommen nach zwei Wochen mit einem fertigen Buch oder Projekt zurück. Die Romantiker : Sie träumen vom Laptop unter Palmen, doch die Realität holt sie schnell ein. Schlechte Verbindung, ungeeignete Arbeitsplätze und Ablenkung führen dazu, dass weder Arbeit noch Erholung gelingen.

: Sie träumen vom Laptop unter Palmen, doch die Realität holt sie schnell ein. Schlechte Verbindung, ungeeignete Arbeitsplätze und Ablenkung führen dazu, dass weder Arbeit noch Erholung gelingen. Die Kritiker: Manche lehnen Workation komplett ab. Für sie ist es ein unklarer Zwischenzustand, der rechtlich unsicher und organisatorisch kompliziert ist. Sie sagen: „Wenn ich Urlaub habe, will ich Urlaub machen. Wenn ich arbeite, dann richtig – und zwar ohne Sand zwischen den Tasten.“

Alle diese Stimmen zeigen: Workation ist kein Einheitsmodell, sondern ein individuelles Konzept. Was für den einen funktioniert, scheitert beim anderen.

Die größten Stolperfallen

Wenn ich die Herausforderungen der vergangenen Jahre zusammenfasse, dann gibt es ein paar wiederkehrende Themen:

Ablenkung: Je schöner der Ort, desto schwerer fällt es, konzentriert zu bleiben. Wer zu viel erleben will, arbeitet am Ende gar nicht – und wer zu viel arbeitet, verpasst die Reise. Rechtliches & Finanzen: Kaum jemand denkt an Arbeitsrecht, Steuern oder Versicherung. Doch spätestens, wenn ein Unfall passiert oder der Arbeitgeber nachfragt, wird es heikel. Also lieber vorher abklären. Zeitverschiebung: Termine mit Kunden oder Kollegen in einer anderen Zeitzone können den Schlafrhythmus ruinieren. Dauerhafte Müdigkeit macht jede Workation zur Qual. Überlastung: Oft nimmt man sich zu viel vor. Man will produktiv sein, Neues entdecken und gleichzeitig den Alltag organisieren. Ergebnis: permanenter Stress. Internetprobleme: Klingt banal, ist aber der Dealbreaker. Ohne stabiles Netz geht gar nichts.

Die Vorteile nicht vergessen

Trotz all dieser Stolperfallen: Für mich überwiegen die Vorteile. Neue Orte inspirieren mich, machen mich kreativ und motivieren mich, dran zu bleiben. Die Natur gibt mir Ruhe, andere Kulturen bringen frische Perspektiven. Manche Orte machen mich produktiver, andere schenken mir Ausgleich. Und manchmal ist es genau diese Mischung, die mich antreibt.

Für mich ist Workation längst nicht mehr nur ein Arbeitsmodell – es ist ein Lebensstil. Aber einer, der Disziplin erfordert und eben nicht so glamourös ist, wie er auf Instagram aussieht.

Tipps & Tricks für eine gelungene Workation

Aus meinen Erfahrungen – und den Fehlern – habe ich ein paar Tipps destilliert, die Workation wirklich machbar machen:

Vorbereitung ist alles: Vor Abreise unbedingt Aufgaben vorarbeiten, damit Stresssituationen mit schlechtem Internet nicht zum Problem werden.

Vor Abreise unbedingt Aufgaben vorarbeiten, damit Stresssituationen mit schlechtem Internet nicht zum Problem werden. Technik-Rucksack packen: Kabel, Adapter, Ersatzteile – alles griffbereit haben. Lokale SIM- oder eSIM-Karten vorher besorgen.

Kabel, Adapter, Ersatzteile – alles griffbereit haben. Lokale SIM- oder eSIM-Karten vorher besorgen. Realistisch planen: Nicht 40 Stunden Arbeit und 40 Stunden Abenteuer in eine Woche packen wollen. Ein klarer, realistischer Plan ist Gold wert.

Nicht 40 Stunden Arbeit und 40 Stunden Abenteuer in eine Woche packen wollen. Ein klarer, realistischer Plan ist wert. Zeitzonen im Blick behalten: Vorab überlegen, wie Meetings in den Tagesablauf passen – und ob man wirklich nachts um drei Uhr Calls halten will.

Vorab überlegen, wie Meetings in den Tagesablauf passen – und ob man wirklich nachts um drei Uhr Calls halten will. Ergonomie beachten: Laptop im Café klingt romantisch, aber langfristig leidet die Gesundheit. Lieber auf gute Arbeitsplätze achten.

Laptop im Café klingt romantisch, aber langfristig leidet die Gesundheit. Lieber auf gute Arbeitsplätze achten. Routinen schaffen: Je länger man bleibt, desto einfacher wird es, Routinen aufzubauen und Arbeit und Freizeit zu balancieren.

Fazit: Workation ist Balance, kein Urlaub

Workation ist kein ständiger Cocktail unter Palmen und auch kein Ersatz für klassischen Urlaub. Es ist ein Lebens- und Arbeitsmodell, das Freiheit schenkt – aber auch Disziplin verlangt. Wer glaubt, Workation sei nur Entspannung, wird enttäuscht. Wer sie aber bewusst plant, realistisch angeht und bereit ist, Kompromisse zu machen, kann aus ihr eine bereichernde Erfahrung machen.

Am Ende bleibt für mich die Erkenntnis: Workation bedeutet nicht, überall Urlaub zu machen. Es bedeutet, überall leben und arbeiten zu können – mit all den Chancen und Herausforderungen, die dazugehören.

Über Celine Nadolny

© Celine Nadolny

Celine Nadolny, Jahrgang 1997, ist Inhaberin von Book of Finance. Sie hat über 900 Fach- und Sachbücher gelesen und daraus mehr als 500 Rezensionen veröffentlicht. Für ihre Arbeit wurde sie unter anderem in die Forbes 30 under 30 aufgenommen, vom St. Gallen Symposium als Leader of Tomorrow ausgezeichnet und erhielt den Red Fox Award als Expertin des Jahres.

