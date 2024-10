Für viele Anleger dürfte die derzeitige Marktphase ziemlich beunruhigend sein. Denn einerseits haben wir es mit einer ganzen Reihe von Risiken zu tun: die anstehenden US-Wahlen, die zahlreichen geopolitischen Auseinandersetzungen oder der noch immer unklare Inflations-, Zins- und Konjunkturausblick, um nur ein paar Herausforderungen zu nennen.

Volatile Märkte in komplexem Umfeld

Andererseits beobachten wir an den Kapitalmärkten, ausgelöst durch diese Unsicherheiten, enorme Schwankungen. So kam es Anfang August zu einem drastischen Kurseinbruch, bevor die Märkte anschließend bis Ende August wieder neue Allzeithochs erreichten.

In einem so schwierigen und komplexen Umfeld ist es mehr als nachvollziehbar, wenn sich Anleger Sorgen um ihren langfristigen Vermögensaufbau machen. In solchen Phasen seine eingeschlagene Strategie durchzuhalten, ist nicht einfach. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, kann man mit einem professionellen, individuell zugeschnittenen und vor allem ganzheitlichen Finanzplan deutlich entspannter durch unsichere Zeiten kommen – das bestätigen auch Umfragen.

So kam Global Consumer Research 2023 zu dem Ergebnis, dass Kunden, die von einem zertifizierten Finanzplaner beraten werden, im Durchschnitt zufriedener sind mit ihrer finanziellen Situation und größere finanzielle Zuversicht ausstrahlen als Anleger, die anderweitig beraten werden.

Finanzplan: 360-Grad-Betrachtung als zentrales Element

Doch was genau ist Finanzplanung eigentlich und worin unterscheidet sie sich von einer reinen Anlage- und Finanzberatung? Während es bei der letzteren meist nur um die bloße Geldanlage geht, liegt der entscheidende Unterschied im Fokus der Finanzplanung auf einer 360-Grad-Betrachtung.

Das heißt: Hier betrachtet der Finanzplaner zusammen mit dem Kunden Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Schulden, eventuell vorhandene Immobilien, die Absicherung der eigenen Person und des Vermögens, das Wertpapierdepot sowie die individuelle Lebenssituation und die Wechselwirkungen all dieser Aspekte untereinander.

Denn nur durch eine solche umfassende und ganzheitliche Betrachtung ist ein Finanzplaner in der Lage, gezielt auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen und eine kundengerechte, individuell passende finanzielle Aufstellung zu erarbeiten. Wesentlich für die Praxis ist die Anwendung der ganzheitlichen finanzplanungsorientierten Beratungsmethodik.

Es stehen also keine kurzfristigen Aspekte der reinen Geldanlage im Vordergrund, sondern es geht um ein schlüssiges Langfristkonzept für den Vermögensaufbau, die Mehrung des Vermögens und dessen Sicherung. Allerdings, das ist auch verständlich, setzt eine solche umfassende und auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittene Beratung voraus, dass der jeweilige Finanzplaner besonders gut qualifiziert ist.

Dem Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. kommt die Aufgabe zu, die Qualität der Beratung sicherzustellen. Der FPSB Deutschland ist seit 1997 Vollmitglied des Financial Planning Standards Board, einem globalen Netzwerk mit derzeit 27 Mitgliedsländern und knapp 225.000 Zertifikatsträgern weltweit.

Standesregeln stellen Beratung im Sinne des Kunden sicher

Die Hauptaufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln. Nach Überzeugung des FPSB Deutschland basiert eine hervorragende Qualität der Berater dabei auf vier Säulen: So müssen Beraterinnen und Berater erstens eine anspruchsvolle Ausbildung von über 600 Stunden durchlaufen, zweitens komplexe und intensive Prüfungen von knapp 15 Stunden Dauer bestehen, mit denen sie ihr theoretisches Können unter Beweis stellen, drittens über jahrelange berufsrelevante Erfahrung verfügen, und viertens einen einwandfreien Leumund haben und auf der Grundlage eines verbindlichen Regelwerkes arbeiten.

Hinzu kommen die Standesregeln des FPSB Deutschland, in denen neben den Grundsätzen der ganzheitlichen Beratung auch die Berufsbilder, die Ethikregeln und die Praxisstandards für den Finanzplanungsprozess genau dargelegt sind.

Diese Regeln dienen in erster Linie dem Schutz der Kunden, sichern aber auch die Integrität der einzelnen Zertifikatsträger, des Verbandes sowie des gesamten Berufsstandes. Bei Verstößen gegen die Standesregeln können Sanktionen gegen den betroffenen Zertifikatsträger ergriffen werden, die von einer Ermahnung über Geldbußen bis hin zum Ausschluss aus dem Verband reichen.

Zudem sind vom FPSB Deutschland zertifizierte CFP-Professionals zur laufenden Weiterbildung von mindestens 30 Stunden jährlich verpflichtet. Das alles stellt sicher, dass Kunden bei einem Berater, der ein Zertifikat des FPSB Deutschland besitzt, individuell und qualitativ hochwertig beraten werden.

Weltfinanzplanungstag am 9. Oktober 2024

Neben dieser Zertifizierung geht es dem FPSB Deutschland aber auch darum, den Menschen die Vorteile einer durchdachten Finanzplanung nahe zu bringen und die finanzielle Allgemeinbildung zu fördern. Dazu nutzt der FPSB Deutschland beispielsweise den World Financial Planning Day, der in diesem Jahr am 9. Oktober unter dem Motto „Lebe heute. Plane für morgen.“ stattfindet. Dabei soll die Botschaft vermittelt werden, dass Kunden mit einem Finanzplan, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, deutlich besser für die Zukunft aufgestellt sind.

„Als CFP-Professional bin ich aufgrund meiner umfassenden Ausbildung in der Lage, die Präferenzen und Bedürfnisse meiner Kunden genau zu verstehen und mit Hilfe von datengestützten Finanzplanungs- und Portfolio-Management-Tools die Portfolios meiner Kunden so steuern, dass sie sich auch in schwierigen und volatilen Marktphasen gut entwickeln – und dass letztlich die Anlageziele auch beim Auftreten von Extremereignissen nicht gefährdet werden. Außerdem nehme ich, wenn es nötig ist, Veränderungen an der ursprünglichen Planung vor – zum Beispiel, wenn mein Kunde durch eine geänderte Lebenssituation neue Risikopräferenzen hat“, bestätigt auch Christian Siebold, CFP und MLP-Berater in Bayreuth.

Gerade in Zeiten hoher Unsicherheit und Volatilität an den Märkten kann also ein strategischer Finanzplan helfen, Vertrauen in die eigene finanzielle Vorsorge zu bekommen. Denn der nächste Crash oder ein unvorhergesehenes Lebensereignis kommen bestimmt – und letztlich ist Finanzplanung nichts anderes als Lebensplanung.

Quelle: FPSB

Über den Autor:

Rolf Tilmes ist Vorstand des FPSB Deutschland und zudem Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability Management an der EBS Executive School mit Sitz in Oestrich-Winkel.